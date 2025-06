Zobacz te ruchy! M3GAN 2.0 tańczy w nowym zwiastunie

Zobacz te ruchy! "M3GAN 2.0" tanecznym krokiem zmierza na ekrany kin

Violet McGraw w filmie "M3GAN 2.0"

Akcja " M3GAN 2.0 " będzie się toczyć dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Tytułowa bohaterka – zaprogramowana, by za wszelką cenę chronić Cady ( Violet McGraw ) – przejdzie w sequelu upgrade. Zobaczcie, do czego jest zdolna, aby wykonać powierzoną jej misję:Bunt M3GAN ( Amie Donald ) sprawił, że Gemma ( Allison Williams ) stała się gorącą orędowniczką rządowej kontroli nad sztuczną inteligencją. Kobieta nie wie, że opracowana przez nią technologia została wykradziona i wykorzystana do stworzenia Amelii ( Ivanna Sakhno ) – potężnej broni wojskowej. Gdy buntuje się ona przeciwko ludziom, M3GAN okazuje się jedyną osobą, która może ją powstrzymać.Premiera filmu zaplanowana jest na 27 czerwca tego roku. W obsadzie znaleźli się też m.in. Jemaine Clement W przygotowaniu jest także film rozszerzający uniwersum " M3GAN ". Projekt o tytule " Soulm8te " ma nawiązywać do erotycznych thrillerów, które były popularne w latach 90. Głównym bohaterem zostanie rozpaczający wdowiec próbujący poradzić sobie ze stratą żony. Chce przekształcić androida i upodobnić go do zmarłej. Oczywiście modyfikacje nie idą po jego myśli. Produkcja trafi na ekrany 2 stycznia 2026 roku.