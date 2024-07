Nadchodzi "Hrabia Monte Christo". Zobacz spektakularny zwiastun

Polski zwiastun filmu "Hrabia Monte Christo"

Opowieść o spisku, zemście, miłości i narodzinach pierwszego na świecie zamaskowanego mściciela. W jego rolę wcielił się laureat Cezara – Pierre Niney (" Yves Saint Laurent "), a partneruje mu plejada znakomitych francuskich gwiazd. Historia legendarnego hrabiego, którego czyny do dziś poruszają serca i wyobraźnię kolejnych pokoleń, to nowocześnie zrealizowane, spektakularnie kino przygodowe, pełne niesamowitych zwrotów akcji, efektów i trzymających w napięciu momentów. " Hrabia Monte Christo " zdobył uznanie krytyków na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, otrzymując 11-minutowe owacje i pozytywne recenzje zarówno z zagranicznych, jak i polskich mediów.Marsylia, rok 1815. Awansowany do rangi kapitana statku Edmond Dantès może w końcu poślubić miłość swojego życia, piękną Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia – księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy. Jednak cena wyrafinowanej zemsty stanie się piętnem dla jego duszy...