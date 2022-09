Nagrody Emmy 2022 Dzień 1: "Arcane" i Peter Jackson nagrodzeni

Adele i Beatlesi obsypani statuetkami

W sobotę odbyła się pierwsza z trzech ceremonii wręczenia Nagród Emmy . Pierwszy dzień został poświęcony głównie widowiskom, programom typu reality, dokumentom oraz animacjom.Aż pięć Nagród Emmy powędrowało do twórców programu "Adele: One Night Only" prezentującego nagranie z koncertu artystki. Zdobył on m.in. tytuł programu rozrywkowego roku, co oznacza statuetkę dla samej Adele będącej jedną z producentek wykonawczych. W ten sposób Adele przybliża się do zdobycia amerykańskiej Korony Nagród (EGOT). Wcześniej miała już bowiem Grammy i Oscara. Brakuje jej więc już tylko nagrody Tony.Pięć Nagród Emmy powędrowało też do twórców miniserialu " The Beatles: Get Back ". Dwie z nich otrzymał Peter Jackson : za reżyserię trzeciego odcinka i jako producent za najlepszy program dokumentalny roku.Niewiele gorzej spisał się serial Netfliksa " Arcane ". Po pierwszym dniu ma na swoim koncie cztery statuetki. " Arcane " przeszło do historii jako pierwsza animacja powstała dla platform streamingowych, która została uznana najlepszym programem animowanym roku (za odcinek "Gdy zaczną kruszeć te mury").Pośmiertnie wyróżniony statuetką Emmy został Chadwick Boseman w kategorii gra głosem za serial " A gdyby...? ". Z kolei za najlepszego narratora uznano byłego prezydenta Baracka Obamę w netfliksowym programie " Najsłynniejsze parki narodowe świata ".Trzy statuetki otrzymało widowisko muzyczne w przerwie finału Super Bowl. Wśród tych, którzy jako producenci otrzymali statuetki, znalazł się Eminem . Tym samym, podobnie jak Adele , brakuje mu już tylko nagrody Tony, by stać się członkiem elitarnego klubu EGOT.Pełną listę nagród przyznanych podczas sobotniej ceremonii znajdziecie TUTAJ . Druga część gali odbędzie się dziś.