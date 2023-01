Znacie je wszystkie? Społeczność LGBT nominuje filmy i seriale

"Wszystko wszędzie naraz", "Misja: Podstawówka" i tu z nominacjami

Organizacja GLAAD , która w Ameryce walczy o prawa społeczności LGBTQ, ogłosiła nominacje do swoich dorocznych nagród medialnych. Tradycyjnie ogłoszenie laureatów zostało podzielone na dwie ceremonie. Pierwsza odbędzie się 30 marca w Los Angeles, a druga 13 maja w Nowym Jorku.Jak co roku nominacje do nagród GLAAD to mieszanka tytułów znanych wszystkim oraz niszowych. W kategorii najlepszy film pojawia się na przykład jeden z największych oscarowych faworytów - " Wszystko wszędzie naraz ". Zaś o tytuł najlepszego serialu komediowego walczy " Misja: Podstawówka ", która zgarnia praktycznie wszystkie nagrody w tym sezonie.Nominacje w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełna lista jest dostępna TUTAJ FILM W SZEROKIEJ DYSTRYBUCJIFILM TELEWIZYJNY LUB DLA PLATFORM STREAMINGOWYCHFILM W LIMITOWANEJ DYSTRYBUCJIDOKUMENT"The Book of Queer"SERIAL KOMEDIOWYSERIAL DRAMATYCZNYNOWY SERIALSERIAL LIMITOWANY LUB ANTOLOGIAPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2023 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!