"Deadpool 2", "Faworyta" walczą o nagrody GLAAD

Organizacja GLAAD , która walczy z dyskryminacją mniejszości seksualnych, ogłosiła nominacje do swoich dorocznych nagród medialnych. Na liście zabrakło, które zostało zdyskwalifikowane w związku z pojawiającymi się w mediach oskarżeniami o seks z nieletnimi pod adresem reżysera Bryana Singera 30. edycja Nagród GLAAD będzie miała dwie ceremonie. Część wyróżnień wręczonych zostanie 28 marca w Los Angeles. Pozostałych laureatów poznamy 4 maja w Nowym Jorku.Lista nominacji w najważniejszych kategoriach wygląda następująco:odc. King in the Northodc. Promodc. Serviceodc. Sheodc. Someplace Other Than HerePełną listę nominacji znajdziecie TUTAJ