The Walking Dead to serial Franka Darabonta, reżysera filmów Skazani na Shawshank i Zielona mila, oraz Gale Anne Hurd, producentki Terminatora, Obcego, Armagedonu i Niesamowitego Hulka, oparty na bestsellerowym komiksie Roberta Kirkmana. Serial opowiada o czasie następującym po pandemicznej apokalipsie, po której świat opanowały zombie. Szeryf Rick Grimes (Andrew Lincoln) podróżuje wraz z rodziną i z garstką ocalałych, w bezustannym poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Ciągła presja oraz codzienne zmagania się z zagrożeniem i śmiercią zbierają krwawe żniwo, popychając wielu ku otchłani najgłębszego ludzkiego okrucieństwa. W trakcie walki o przeżycie swojej rodziny, Rick odkrywa, że wszechogarniający strach ocalałych może być dużo bardziej niebezpieczny, niż przemierzające świat zombie.

Serial "The Chilling Adventures of Sabrina" z Kiernan Shipką w roli tytułowej opowiada o dobrze nam znanych przygodach Sabriny nastoletniej czarownicy w nieco inny sposób - tym razem to mroczna historia o dojrzewaniu - pełna grozy, nadprzyrodzonych sił i czarów. W tej przywołującej na myśl "Dziecko Rosemary" i "Egzorcystę" adaptacji, Sabrina zmaga się ze swoją podwójną naturą — pół-czarownicy, pół-człowieka, próbując przeciwstawić się złym mocom zagrażającym jej, jej rodzinie i światu.

Autorka powieści grozy postanawia odpocząć od pisania. Wówczas zauważa, że przerażający demon z jej horroru istnieje naprawdę. Wkrótce mroczna Marianne zmusza pisarkę do powrotu do rodzinnego miasteczka i ponownego chwycenia za pióro.

Film opowiada o dwóch mężczyznach, którzy znaleźli sposób na przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. Columbus jest słabeuszem, którego przy życiu trzyma tylko paniczny strach, Tallahassee natomiast to wymachujący kałasznikowem, mordujący zombie twardziel, którego celem jest pozbycie się ostatniego żywego trupa z powierzchni ziemi. Kiedy nasi dwaj bohaterowie połączą siły z Wichitą i Little Rock, którzy także odnaleźli specyficzny sposób na przetrwanie chaosu, jedynym co im pozostanie będzie odpowiedź na pytanie: polegać na sobie wzajemnie czy może ostatecznie poddać się zombie.

Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej nocy ustalić przyczynę zgonu. To najlepsi specjaliści w mieście, pokładający bezgraniczną wiarę w siłę ludzkiego rozumu. Pracują metodycznie i spokojnie, odrzucając tropy, których nie da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce jednak zmuszeni będą zweryfikować wszystkie swoje przekonania. Gdy zaczną pojmować sens prawdy, na której trop wpadli, będzie już za późno na odwrót. A nic z czym się dotąd zetknęli nie przygotowało ich na konfrontację z tak niepojętym koszmarem.

