Netflix walczy ze współdzieleniem kont. Oto nowe zasady

Jak Netflix będzie weryfikował współdzielenie konta?

Getty Images © Sam Wasson



Z Netfliksa będą mogli korzystać też podróżujący

Oglądanie na wielu urządzeniach wciąż możliwe

Netflix zaczyna poważną walkę ze współdzieleniem kont poza jednym miejscem zamieszkania. Streamingowy gigant nie zamierza wycofywać się ze swoich obietnic, które zostały złożone w zeszłym roku i ograniczyć możliwości subskrybentów. W sieci pojawiły się niepotwierdzone oficjalnie szczegóły nadchodzącej zmiany, która ma dotyczyć ponad 100 milionów użytkowników platformy.Netflix rozpocznie od weryfikacji, czy wszyscy zalogowani na dane konto mieszkają w jednym domu. Aby nie zostać zablokowanym przez platformę, będzie trzeba co najmniej raz na 31 dni, poprzez przypisaną do danego domu sieć Wi-Fi obejrzeć jedną z produkcji. Jeśli na konto zostanie nałożona blokada, w celu jej zdjęcia trzeba będzie skontaktować się z obsługą techniczną serwisu.Osoby, które dotychczas korzystały z dostępu kogoś innego, będą miały możliwość skopiowania swojego profilu na nowym koncie. Jeśli zdecydują się tego nie robić, zostaną zablokowane, dopóki nie zarejestrują się samodzielnie. Jednak Netflix obecnie nie zamierza automatycznie obciążać ich opłatami.Z platformy będą mogli korzystać również użytkownicy podróżujący. Netflix udostępni opcję zalogowania się do konta za pomocą tymczasowego kodu ważnego przez 7 dni. Takie rozwiązanie będzie użyteczne dla gości hoteli posiadających w pokojach telewizory Smart czy pracowników, którzy na wyjazdy zabierają sprzęt służbowy. Nie wiadomo jak platforma poradzi sobie z przenoszeniem urządzeń osobistych, na których użytkownik na co dzień ogląda seriale i filmy. Aby przeciwdziałać dzieleniu konta z innymi, platforma streamingowa i tak będzie śledziła jego aktywność, a także dane komputerów oznaczonych jako autoryzowane, przypisane do oglądającego.Netflix nadal będzie umożliwiał swoim użytkownikom oglądanie na kilku urządzeniach jednocześnie, oczywiście w obrębie jednego gospodarstwa domowego. W ostatnim czas w USA platforma zdecydowała o dostosowaniu cen swoich pakietów dostępu do użytkowników. Teraz wahają się one pomiędzy 6.99 a 19.99 dolarów. Najtańszy próg umożliwia oglądanie produkcji wraz z przerwą na reklamy.