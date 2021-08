Netflix prezentuje najciekawsze premiery września

***

1 września

***

2 września

***

3 września

***

8 września

***

10 września

***

15 września

***

17 września

***

23 września

***

24 września

***

27 września

***

29 września

Zbliża się wrzesień, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. We wrześniu Netflix przygotował dla Was porcję nowości, wśród których jak zwykle znajdziecie nowe seriale (" Nocna msza ", " Kasztanowy ludzik ") i filmy oryginalne (" Kate "), a także kinowe hity (" Bad Boys for Life ", " Lighthouse "). Jeśli nie możecie się doczekać kontynuacji swoich ulubionych seriali, mamy dla Was dobrą wiadomość! We wrześniu na Netflix trafią nowe odcinki " Domu z papieru ", " Kierunku: Nocy " i " Sex Education" , a także finałowy sezon " Lucyfera ". A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już we wrześniu trafią na Netflix!Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Opowieść o burzliwym romansie głośnej malarki Fridy Kahlo z jej mentorem i mężem Diego Riverą. Fascynacja Fridą Kahlo rosła w miarę jak odkrywano jej złożoną osobowość. Jej walka, cierpienie, wiara, miłość, burzliwy związek z Riverą, rewolucyjne poglądy i niezwykły styl malarstwa, stworzyły podstawę prawdziwej legendy. Swoją bohaterką ogłosił ją amerykański ruch feministyczny. Nawet świat mody nie oparł się tej fasynacji lansując modę na "piękną, aztecką dziewczynę".Historię współczesną można podzielić na dwa okresy: przed 11 września i po 11 września. Ten pięcioczęściowy serial dokumentalny w reżyserii Briana Knappenbergera to dokładna kronika ataków na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku, dzięki której możemy lepiej zrozumieć, jak tamte tragiczne wydarzenia — tu przedstawione także przez pryzmat osobistych historii — zmieniły losy kraju. Od sowieckiej inwazji na Afganistan w 1979 roku po szokujący upadek kraju i powrót talibów do władzy zaledwie kilka tygodni przed dwudziestą rocznicą ataków — historia wciąż się pisze.Pewna towarzyska i ekstrawertyczna dziewczyna ( Victoria Justice ) zalicza naprawdę niezłą wpadkę — umiera w tygodniu swoich urodzin. Ku własnemu zdziwieniu otrzymuje jednak drugą szansę, aby naprawić popełnione błędy, odnowić kontakt z najbliższymi i — co najważniejsze — udowodnić, że zasługuje na miejsce w sali dla VIP-ów w niebie.Steve Maryweather, czyli agent Mary, był kiedyś złotym chłopakiem Amerykańskiej Agencji Wywiadowczej (AIA). Potem jednak ujawnił, że jest gejem. Nie mogąc go zwolnić, agencja wysłała go do West Hollywood, licząc na to, że zniknie jej z oczu na dobre. Zamiast tego Steve zebrał oddział nieprzystosowanych geniuszy LGBTQ+. Oprócz Mary w ekipie Q-Force znaleźli się: zdolna mechanik Deb, mistrz przebieranek Twink oraz hakerka Stat.Grupa przebywa w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale doświadczyli też bolesnej straty. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy w życiu nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już gorzej być nie może, na scenie pojawia się nowy, znacznie potężniejszy od dotychczasowych, wróg — wojsko. Największy skok wszech czasów dobiega końca, a to, co zaczęło się jako napad rabunkowy, zamienia się w wojnę.Pod koniec sezonu 1. pasażerom lotu 21 udaje się w końcu znaleźć schronienie od słońca w starym sowieckim bunkrze wojskowym w Bułgarii. Niestety ich radość nie trwa długo — przypadkiem tracą część zapasów żywności. Zdesperowani, by przetrwać, muszą znów wyjść na powierzchnię i przedostać się do globalnego banku nasion w Norwegii. Jednak nie tylko oni wpadli na ten pomysł… Dla dobra sprawy grupa ocalonych musi się rozdzielić, udawać współpracę z żołnierzami i wykazać się gotowością na poświęcenia w szalonym wyścigu z czasem.Diabeł wcielony stał się Bogiem... no, prawie. Dlaczego się jeszcze zastanawia? I co zrobi teraz, gdy na świecie zabrakło Boga? Z uśmiechem przez łzy pożegnamy Lucyfera, Chloe, Amenadiela, Maze, Lindę, Ellę i Dana. Pożegnaj ich razem z nami!Bezwzględna zabójczyni zostaje otruta. Ma 24 godziny przed nieuchronną śmiercią, aby zemścić się na wszystkich, którzy zaszli jej za skórę. Nieoczekiwanie nawiązuje jednak więź z córką jednej ze swoich dawnych ofiar.Podczas weekendu kawalerskiego Roman, jego brat Albert oraz ich kumple wybierają się na wędrówkę. Gdy w okolicy słychać odgłosy strzałów, mężczyźni uznają, że to polujący w lesie myśliwi. Wkrótce okazuje się jednak, że czeka ich desperacka walka o przetrwanie, bo właśnie sami stali się zwierzyną łowną.Wszyscy, którzy rozpoczęli kiedyś mniej lub bardziej płomienny romans z francuską Nową Falą, kojarzą Amerykankę Jean Seberg, która zagrała w "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda ikoniczną rolę Patricii. Lub znają aktorkę z nominowanej do Złotego Globu roli w "Lilith" Roberta Rossena. Relatywnie niewielu wie natomiast nieco więcej o jej tragicznym życiu poza światłami planu zdjęciowego. Seberg była bowiem również zaangażowaną społecznie aktywistką, która wspierała zmieniający amerykańską rzeczywistość ruch praw obywatelskich, związała się emocjonalnie i finansowo z działalnością kontrowersyjnych Czarnych Panter i ze względu na swoje przekonania trafiła na celownik FBI, które wykończyło ją psychicznie. Film opowiada o okresie, w którym kobieta miała dość bycia jedną z ulubienic Ameryki i chciała wziąć udział w walce o przyszłość kraju, przez co zaczęła narażać się rządowi federalnemu. Obserwując wydarzenia, do których doszło w kolejnych latach, widzowie przestaną postrzegać Seberg wyłącznie jako aktorkę.Rozpoczął się nowy rok. Otis zaczął uprawiać przygodny seks, Eric i Adam oficjalnie są parą, a Jean spodziewa się dziecka. Tymczasem Hope, nowa dyrektor, stara się przywrócić Moordale chwałę, Aimee odkrywa feminizm, Jackson się zakochuje, a usunięta wiadomość głosowa nadal pozostaje w mocy. W tym sezonie poznamy też zwierzęta zbliżające pary, sprawdzimy nowe teorie o obcych, spróbujemy sromokształtnych babeczek i wiele razy zobaczymy w akcji panią Groff.Funkcjonariusze Mike Lowery i Marcus Burnett ponownie ruszają do akcji! Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze. W akcji pomoże specjalna jednostka AMMO - nowe pokolenie policyjnych twardzieli. Mike Flanagan , twórca " Nawiedzonego domu na wzgórzu ", przedstawia serial " Nocna msza ". Opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny ( Zach Gilford ) i przybyciem charyzmatycznego księdza ( Hamish Linklater ) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?Stara latarnia morska położona gdzieś na krańcu końca rozpoznawalnego świata, a w środku kamień, pustka i duchy przeszłości, które widziały i słyszały już wszystko co ludzkie. Dwóch mężczyzn, którzy mają spędzić w tym miejscu kolejne cztery żmudne tygodnie, doglądając własnej poczytalności i światła wskazującego drogę tym, którzy poszukują go na wzburzonych wodach. Pierwszy z nich ma na imię Tom i jest mężczyzną hardym i nieustępliwym, byłym człowiekiem morza, który dorobił się bolesnej kontuzji nogi. Drugi, Ephraim, jest znacznie młodszy i - przynajmniej z początku - bardziej otwarty, jednak dręczy go jakaś tajemnica, która sprawiła, że wybrał odosobnienie w latarni morskiej zamiast pracy przy wycince drzew. Gdy izolacja od świata zewnętrznego daje o sobie znać, obaj mężczyźni, każdy z nich skrzywiony przez życie na dziesiątki różnych sposobów, zostają zmuszeni, by stawić czoła swym demonom, podczas gdy otaczający ich świat rzeczywisty zaczyna tonąć w morzu surrealistycznej frustracji. Tylko pomocnego światła nigdzie nie widać.Akcja serialu " Kasztanowy ludzik " rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin ( Danica Ćurčić ) oraz jej nowy partner Mark Hess ( Mikkel Boe Følsgaard ). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung ( Iben Dorner ).