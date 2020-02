Netflix szykuje komedię o hipopotamach Escobara

Getty Images © Barcroft Media



Netflix zdobył prawa do komedii przygodową. Projekt określany jest jako połączenieInspiracją dla filmu jest prawdziwa historia o tym, jak to kokainowy król Pablo Escobar stworzył w swojej posiadłości prywatne zoo. Po upadku jego nielegalnego imperium większość zwierząt rozesłano po różnych ogrodach zoologicznych świata. Samopas pozostawiono jedynie hipopotamy, które zadomowiły się, stając się gatunkiem inwazyjnym.Bohateramibędzie grupa przyjaciół, która wpada na trop nieodnalezionego skarbu Escobara. Oczywiście postanawiają go zdobyć. Ich wyprawa będzie niezwykle niebezpieczna, ponieważ ich tropem podążą oszuści i lokalni kokainowych bossowie. Jednak największym zagrożeniem okażą się dzikie hipopotamy, potomkowie okazów sprowadzonych w latach 80. przez Escobara...Gwiazdą produkcji będzie komik Jermaine Fowler ). Scenariusz przygotowuje według własnego pomysłu Jordan VanDina