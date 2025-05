Słynny "Barbershop" w nowych rękach. Kto zastąpi Ice Cube'a?

Getty Images © Mike Pont

Jermaine Fowler

Serial "Barbershop" – to będzie hit Amazona?

Film "Barbershop" – zobacz zwiastun

Oryginalnyz 2002 roku opowiada o Calvinie, który odziedziczył po swoim zmarłym ojcu salon fryzjerski. Początkowo postrzegał go jako zwykły ciężar i stratę czasu, ale z czasem zaczyna rozumieć, jak ważną rolę odgrywa to miejsce w kulturze lokalnej społeczności. W główną rolę wcielił się Ice Cube . Za realizację serialowego "Barbershop" odpowiada współscenarzysta oryginalnego filmu – Marshall Todd W serialu w głównego bohatera wcieli się Jermaine Fowler , który będzie się starał pójść w ślady swojego dziadka – legendarnego fryzjera w kultowym zakładzie fryzjerskim "Calvin's" w Chicago. I choć fryzjerzy są nowi, w zakładzie panuje niezmiennie ożywiona atmosfera, klienci są równie kłótliwi i to wciąż miejsce, z którego wychodzi się z najlepszymi fryzurami i doświadczeniami.Filmw reżyserii Tima Story'ego cieszy się na Filmwebie średnią ocen 6,5 przy 4,8 tysiącach oddanych głosów.