BIULETYN: Kolejny serial na bazie komiksów Archie Comics

Szef Archie Comics zapowiada trzeci aktorski serial inspirowany komiksami wydawnictwa. Będzie to. Oryginał inspirowany był detektywistycznymi opowieściami z lat 40. i 50. Oprócz tego planowane są też dwa seriale animowane. [za: Screen Rant]Krótkometrażówka Juliana Terry'egozostanie przerobiona na pełnometrażowy horror. Projekt powstanie dla Legendary Entertainment i The Picture Company. Autor oryginału stanie za kamerą nowego filmu. Punktem wyjścia jest tajemniczy dźwięk, który przyciąga dzieci i sprowadza na nie zgubę. [za: Deadline] Peter Arneson napisał scenariusz filmu. Będzie to ekranizacja powieści Dane'a Huckelbridge'a. Jest to historia Amerykanina i francuskiej wdowy. Są jedynymi ocalałymi z katastrofy lotniczej. Próbują przetrwać na tropikalnej wyspie, gdzie utknęli. [za: Deadline]Tournee Buddy'ego Holly'ego z Clarence'em Collinsem w 1958 roku stanie się podstawą filmu fabularnego, który wyprodukuje wdowa po artyście. Projekt nosi tytuł. [za: Variety] Daniel Myrick kręci serial będący połączeniem horroru ze stylistyką dokumentu. Projekt nosi tytułi opowiada o mężczyźnie, który zamierza udokumentować porwanie przez UFO. Jest przekonany, że dojdzie do niego 30 lat po tym, jak w dzieciństwie został po raz pierwszy porwany. [za: Deadline] Winston Duke zagra gwiazdę MMA Kevina "Kimbo Slice'a" Fergusona w filmie. Zaczynał od walk ulicznych na Bahamach. Dzięki nagraniom publikowany na YouTubie zyskał sławę i zaczął występować profesjonalnie w zawodach MMA. Brał udział w walkach, choć cierpiał na niebezpiecznie wysokie ciśnienie. Zmarł nagle w czerwcu 2016 roku. [za: Deadline] Margot Robbie została jedną z producentek ekranizacji nowej książki Ottessy Moshfegh. Jest to opowieść o młodej kobiecie, która z pomocą najsłynniejszego psychiatry i całej masy leków zamierza odizolować się świata zewnętrznego. [za: Deadline] Jermaine Fowler zagra i wyprodukuje komedię dla wytwórni New Line. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Scenariusz napisze Michael Starrbury. [za: Variety]Showtime oficjalnie ujawniło tytuł nowego programu Sachy Barona Cohena . Projekt nosi tytułi pierwszy odcinek pojawi się już w najbliższą niedzielę. [za: Deadline] Ron Howard zajmie się produkcją serialu. Został też reżyserem odcinka pilotowego. Serial jest amerykańskim remakiem izraelskiego. Opowiadać będzie o wojskowych sanitariuszach odbywających służbę w obozie w Afganistanie. Codzienne perypetie wyglądają, jakby wymyślił je sam Kafka. [za: Deadline] Adam Devine dołączył do obsady komediowego serialu stacji HBO. Jest to opowieść o słynnej rodzinie telewizyjnych ewangelistów, której prywatne życie daleko odbiega od głoszonej nauki Jezusa Chrystusa. Devine zagra najmłodszego syna słynnych rodziców, któremu nie zależy na wysokiej pozycji w rodzinie. Wierzy, że jego metody walki z Szatanem są zbyt hardcore'owe dla religijnego mainstreamu. [za: Variety]