New Line wygrało wojnę o nowy reżyserski projekt Olivii Wilde

Wiemy już, kto zajmie się produkcją i dystrybucją nowego reżyserskiego projektu Olivii Wilde . Zwycięzcą okazało się należące do Warner Bros. New Line Cinema.Jak podaje Deadline, żaden projekt w tym roku nie wzbudził równie wielkiego zainteresowania w Hollywood. O prawa do filmu walczyło aż 18 wytwórni i platform, w tym Netflix, Apple, Legendary, FilmNation, MGM, Village Roadshow Pictures i Blumhouse. Budżet produkcji wyniesie ok. 20 milionów dolarów.Film pomyślany jest jako thriller psychologiczny czasów #metoo. Jego akcja rozgrywać się będzie w Ameryce lat 50. ubiegłego wieku. Bohaterką jest pozornie idealna i szczęśliwa pani domu. Jej życie zaczyna się jednak rozpadać odsłaniając niepokojącą prawdę...Scenariusz przygotowali Shane ), wnukowie Dicka Van Dyke'a . Teraz przerobi go Katie Silberman , która z Wilde pracowała już przy Olivia Wilde nie tylko film wyreżyseruje, ale również w nim zagra.