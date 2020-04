Nie żyje Brian Dennehy

Getty Images © Patrick McMullan



W środę w Connecticut zmarł Brian Dennehy . Aktor miał 81 lat. Dennehy urodził się w Bridgeport w Connecticut. Jego ojciec pisał dla agencji Associated Press. Wysoki, potężnie zbudowany w młodości grał w futbol amerykański. I to podobno trener licealnej drużyny miał go zainspirować do spróbowania swych sił w aktorstwie. Dennehy pierwsze szlify zawodowe zdobywał na deskach regionalnych teatrów. Później przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie łączył pracę na scenie z małymi rólkami w serialach telewizyjnych.W kinie debiutował u boku Burta Reynoldsa Krisa Kristoffersona w filmie. Rok później pojawił się u boku Sylvestra Stallone'a . Cztery lata później znów się spotkali, tym razem na planie. Inne znane filmy z jego udziałem to:i jego kontynuacja. Dennehy najlepiej czuł się w teatrze. To tam też odnosił największe sukcesy. Dwukrotnie zdobył nagrodę Tony, scenicznego Oscara. Spore sukcesy zawdzięcza również telewizji. Jego najważniejszą rolą na małym ekranie był Willy Loman z filmu. Kreacja ta przyniosła mu Złoty Glob, nagrodę Gildii Aktorów oraz nominację do Emmy. Brian Dennehy zmarł z przyczyn naturalnych. O jego śmierci poinformowała córka, Elizabeth.