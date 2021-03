Nie żyje Jessica Walter, gwiazda "Bogatych bankrutów" i "Archera"

Z Nowego Jorku dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje aktorka Jessica Walter . Miała 80 lat.Urodzona w Nowym Jorku Walter swoją aktorską karierę rozpoczęła na deskach broadwayowskich teatrów zdobywając w 1963 roku Clarence Derwent Award dla najlepszej debiutantki. Wkrótce potem zaczęła występy w telewizyjnej operze mydlanej " Love of Life ". Przełomem okazała się rola w filmie " Zagraj dla mnie Misty ", za którą otrzymała nominację do Złotego Globu Większość widzów kojarzy Walter przede wszystkim z roli Lucille Bluth w serialu " Bogaci bankruci ". Dużą popularność przyniosła jej również rola Malory Archer w serialu animowanym " Archer ". Jessica Walter zmarła we śnie w swoim domu w Nowym Jorku.