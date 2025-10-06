"Nieśmiertelny" – wyciekła fabuła

Specjalista od hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman tym razem miał dla swoich fanów naprawdę apetyczny kąsek. Otóż ujawnił im to, co określa mianem opisu fabuły filmu "Nieśmiertelny".
Tajemnica wiecznego życia w centrum konfliktu "Nieśmiertelnego"
Opis zaprezentowany przez Richtmana sugeruje dość spore zmiany w mitologii "Nieśmiertelnego" w porównaniu do tego, co znamy z wcześniejszych filmów oraz serialu. Choć nie pada nazwa, wygląda na to, że Kurgan i Obserwatorzy będą działali wspólnie. Connor najwyraźniej również będzie potrzebował pomocy śmiertelników, a i historia Ramireza będzie nieco zmieniona.
Sprawdźcie zresztą sami. Oto opis przekazany przez Richttmana: Stulecia po swojej pierwszej śmierci na szkockim polu walki nieśmiertelny wojownik Connor MacLeod prowadzi ciche życie we współczesnym świecie, prześladowany przez wspomnienia strat i niekończącej się spirali przemocy wśród jemu podobnych. Kiedy jednak powraca Kurgan, wspierany przez tajną organizację próbującą odkryć sekret wiecznego życia, Connor zmuszony zostaje do powrotu do Gry – odwiecznej walki, w której może być tylko jeden zwycięzca.
Wspierany przez swojego mentora Ramíreza i śmiertelniczkę, archeolożkę Kate Bennett, Connor musi stawić czoła swojej przeszłości i na nowo zdefiniować swoją rolę w świecie. Gdy walka nieśmiertelnych nabiera rozpędu, pogoń za tajemniczą "Nagrodą" staje się wojną o duszę ludzkości.
Zdjęcia do filmu "Nieśmiertelny"
już powinny trwać. Ze względu na kontuzję jego gwiazdy Henry'ego Cavilla
zostały jednak przesunięte na przyszły rok.
Zwiastun oryginalnego "Nieśmiertelnego"