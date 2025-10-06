Newsy Seriale Inne Martin Scorsese w młodości kształcił się w seminarium. Został wyrzucony
Martin Scorsese w młodości kształcił się w seminarium. Został wyrzucony

17 października w serwisie Apple TV+ zadebiutuje serial dokumentalny "Pan Scorsese" poświęcony legendarnemu reżyserowi. Pokaz produkcji odbył się już podczas nowojorskiego festiwalu filmowego – stąd wiemy, że w pierwszym odcinku poruszono temat religijnych korzeni Scorsesego i jego pragnień o kształceniu się w seminarium duchownym. Co z tego wynikło?

Dlaczego Martin Scorsese nie został kapłanem?



Scorsese wspomina, że pierwszy raz pomyślał o kapłaństwie, gdy jako siedmiolatek wziął udział w liturgii w katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku. Gdy przyszedł czas, udał się do seminarium. Twórca wspomina: Było seminarium przygotowawcze, gdzieś na 85. ulicy. Przez pierwsze miesiące radziłem sobie dobrze, ale potem coś się wydarzyło. Świat się zmieniał – pojawił się rock’n’roll, stary porządek odchodził. Zacząłem dostrzegać życie wokół siebie. Zakochiwanie się, zainteresowanie dziewczynami… Nagle zrozumiałem, że to wszystko jest bardziej skomplikowane. Nie da się od tego odciąć.

scorsese-martin-2.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris


Reżyser dodaje: Idea kapłaństwa i poświęcanie się dla innych to coś pięknego. Zrozumiałem jednak, że to nie dla mnie. Próbowałem zostać, ale wezwali mojego ojca i kazali mnie zabrać, bo źle się zachowywałem. 

Na tym Scorsese kończy swoją wypowiedź, choć jeden z jego przyjaciół dzieciństwa sugeruje, że mogło mieć to związek ze słabością przyszłego twórcy "Taksówkarza" do dziewczyn. 

W pięcioodcinkowym "Panu Scorsese" autorstwa Rebeki Miller na temat Scorsesego wypowiadają się m.in. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg, Margot Robbie, Sharon Stone i Paul Schrader. Udział wzięła też rodzina reżysera. 

"Pan Scorsese" – zwiastun



