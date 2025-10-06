Martin Scorsese w młodości kształcił się w seminarium. Został wyrzucony

17 października w serwisie Apple TV+ zadebiutuje serial dokumentalny "Pan Scorsese" poświęcony legendarnemu reżyserowi. Pokaz produkcji odbył się już podczas nowojorskiego festiwalu filmowego – stąd wiemy, że w pierwszym odcinku poruszono temat religijnych korzeni Scorsesego i jego pragnień o kształceniu się w seminarium duchownym. Co z tego wynikło?
Dlaczego Martin Scorsese nie został kapłanem? Scorsese
wspomina, że pierwszy raz pomyślał o kapłaństwie, gdy jako siedmiolatek wziął udział w liturgii w katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku. Gdy przyszedł czas, udał się do seminarium. Twórca wspomina: Było seminarium przygotowawcze, gdzieś na 85. ulicy. Przez pierwsze miesiące radziłem sobie dobrze, ale potem coś się wydarzyło. Świat się zmieniał – pojawił się rock’n’roll, stary porządek odchodził. Zacząłem dostrzegać życie wokół siebie. Zakochiwanie się, zainteresowanie dziewczynami… Nagle zrozumiałem, że to wszystko jest bardziej skomplikowane. Nie da się od tego odciąć.
Reżyser dodaje: Idea kapłaństwa i poświęcanie się dla innych to coś pięknego. Zrozumiałem jednak, że to nie dla mnie. Próbowałem zostać, ale wezwali mojego ojca i kazali mnie zabrać, bo źle się zachowywałem.
Na tym Scorsese
kończy swoją wypowiedź, choć jeden z jego przyjaciół dzieciństwa sugeruje, że mogło mieć to związek ze słabością przyszłego twórcy "Taksówkarza
" do dziewczyn.
W pięcioodcinkowym "Panu Scorsese
" autorstwa Rebeki Miller
na temat Scorsesego
wypowiadają się m.in. Leonardo DiCaprio
, Robert De Niro
, Daniel Day-Lewis
, Steven Spielberg
, Margot Robbie
, Sharon Stone
i Paul Schrader
. Udział wzięła też rodzina reżysera.
"Pan Scorsese" – zwiastun