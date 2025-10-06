Ridley Scott nie lubi współczesnego kina, więc ogląda swoje stare filmy na zapętleniu

W spolaryzowanej współczesności podziały są ostre i kategoryczne: albo jest najlepiej, albo jest najgorzej. Jak donosi portal Deadline, w obozie malkontentów po raz kolejny znalazł się Ridley Scott. W niedawnym wywiadzie twórca "Obcego" postanowił skomentować stan dzisiejszej branży filmowej. Zdaniem reżysera, współczesny przemysł "tonie w przeciętności" i nie ima się do kondycji branży sprzed kilku dekad.
Ridley Scott krytykuje współczesne kino
Temat kondycji współczesnego kina wypłynął w trakcie niedzielnej rozmowy w BFI Southbank, w której reżyser "Łowcy androidów
" opowiadał o historii własnej twórczości. Zapytany przewrotnie o to, jak zmieniły się realia pracy w branży na przestrzeni lat, Scott
mocno skrytykował dzisiejszy stan hollywoodzkiego przemysłu. Liczba filmów, które powstają dzisiaj globalnie, to miliony. Nie tysiące, miliony... i większość z tego to gów*o
– powiedział reżyser, dodając, że klęska nieurodzaju zmusiła go do oglądania... własnych produkcji. Cóż, właściwie teraz głównie napotykam przeciętność – uważam, że toniemy w przeciętności. Więc to, co robię... to straszne, ale zacząłem oglądać własne filmy i, prawdę mówiąc, są całkiem dobre! Co więcej, w ogóle się nie starzeją. Ostatnio oglądałem na przykład "Helikopter w ogniu" i pomyślałem: "Jak, do diabła, udało mi się to zrobić?" Ale myślę, że od czasu do czasu zdarzy się dobry film i wtedy czuję prawdziwą ulgę, że jednak ktoś tam robi coś naprawdę wartościowego
– dodał reżyser.
Na problem ze stanem współczesnego kina reżyser postanowić spojrzeć z perspektywy historycznej. Zestawiając dzisiejszy przemysł z okresem Złotej Ery Hollywood, Scott
dotarł przed zgromadzonymi do interesujących wniosków. Nie jestem pewien proporcji, o których mówię, ale na przykład w latach 40., kiedy powstawało może 300 filmów rocznie, 70% z nich było na podobnym poziomie. Myślę, że wiele dzisiejszych filmów jest ratowana i sztucznie "podkręcana" przez efekty cyfrowe, bo brakuje im solidnego fundamentu na papierze. Najpierw trzeba mieć coś dobrego na papierze
– spuentował reżyser.
Przypomnijmy, że ostatnim filmem Ridleya Scotta
był "Gladiator II
" – kontynuacja jego obsypanego nagrodami hitu z 2000 roku. W głównych rolach sequela wystąpili Paul Mescal
, Pedro Pascal
i Denzel Washington
.