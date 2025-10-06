Newsy Filmy Bond z licencją na niezabijanie? Prime Video reaguje na zarzut cenzury
VOD / Filmy

Bond z licencją na niezabijanie? Prime Video reaguje na zarzut cenzury

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bond+z+licencj%C4%85+na+niezabijanie+Prime+Video+reaguje+na+zarzut+cenzury-163266
Bond z licencją na niezabijanie? Prime Video reaguje na zarzut cenzury
źródło: Materiały prasowe
Fani Jamesa Bonda przeżyli szok w ten weekend, kiedy platforma Prime Video opatrzyła filmy z serii o przygodach agenta 007 nowymi grafikami. Na obrazkach Bond został bowiem cyfrowo pozbawiony broni. W sieci wybuchła wrzawa i przedstawiciele platformy wzięli sobie krytykę do serca. Ale czy sytuacja została naprawiona?

Prime zmienia grafiki do kolejnych filmów o agencie 007




Plakaty do kolejnych filmów o Jamesie Bondzie, na których z ręki agenta wymazano pistolet, zniknęły z platformy Prime Video. To ewidentnie rezultat afery, która wybuchła w mediach społecznościowych w ten weekend. Żeby było ciekawiej, sprawa zbiegła się w czasie z Dniem Jamesa Bonda, który przypada 5 października.
   
Platforma Prime Video nie skomentowała krytycznych głosów, a jedynie zastąpiła kontrowersyjne grafiki nowymi. Nic dziwnego – sytuacja sprowokował bowiem lawinę memów.



W tej chwili na platformie Prime Video kolejne odsłony serii są opatrzone po prostu kadrami z filmów. Co jednak ciekawe: wciąż wybrano obrazki, na których James Bond prezentuje się bez pistoletu. W przypadku "Skyfall" zdjęcie zostało wykadrowane w taki sposób, żeby ręka, w której Daniel Craig trzyma broń, pozostała niewidoczna. Czy Bond z pistoletem to "zabójczy widok" według decydentów platformy?


  

Najlepsze bundowskie sceny z udziałem Daniela Craiga


Powiązane artykuły Skyfall

Zobacz wszystkie artykuły

Skyfall  (2012)

 Skyfall

Casino Royale  (2006)

 Casino Royale

Spectre  (2015)

 Spectre

007 Quantum of Solace  (2008)

 007 Quantum of Solace

Najnowsze Newsy

Filmy

"Współczesne kino tonie w przeciętności" – mówi Ridley Scott

34 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

AFF: Arcydzieło Hitchcocka i nowy dokument Philippe’a w programie

Filmy

"Constantine" na halloweenowym pokazie Filmwebu i FINA w Iluzjonie

7 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Taylor Swift bez szans. Indie i Chiny rządzą

16 komentarzy
Inne Seriale

Dlaczego Scorsese został wyrzucony z seminarium duchownego?

6 komentarzy
Filmy

"Nieśmiertelny" – wyciekła fabuła

11 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: Taylor Swift rozstawia hollywoodzkie wytwórnie po kątach

53 komentarze