Bond z licencją na niezabijanie? Prime Video reaguje na zarzut cenzury

Fani Jamesa Bonda przeżyli szok w ten weekend, kiedy platforma Prime Video opatrzyła filmy z serii o przygodach agenta 007 nowymi grafikami. Na obrazkach Bond został bowiem cyfrowo pozbawiony broni. W sieci wybuchła wrzawa i przedstawiciele platformy wzięli sobie krytykę do serca. Ale czy sytuacja została naprawiona?
Prime zmienia grafiki do kolejnych filmów o agencie 007 Plakaty do kolejnych filmów o Jamesie Bondzie, na których z ręki agenta wymazano pistolet, zniknęły z platformy Prime Video.
To ewidentnie rezultat afery, która wybuchła w mediach społecznościowych w ten weekend. Żeby było ciekawiej, sprawa zbiegła się w czasie z Dniem Jamesa Bonda, który przypada 5 października. Platforma Prime Video nie skomentowała krytycznych głosów, a jedynie zastąpiła kontrowersyjne grafiki nowymi.
Nic dziwnego – sytuacja sprowokował bowiem lawinę memów.
W tej chwili na platformie Prime Video kolejne odsłony serii są opatrzone po prostu kadrami z filmów.
Co jednak ciekawe: wciąż wybrano obrazki, na których James Bond prezentuje się bez pistoletu.
W przypadku "Skyfall
" zdjęcie zostało wykadrowane w taki sposób, żeby ręka, w której Daniel Craig
trzyma broń, pozostała niewidoczna. Czy Bond
z pistoletem to "zabójczy widok" według decydentów platformy?
