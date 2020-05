Nie żyje Lynn Shelton

Kolejna smutna wiadomość dotarła do nas w nocy. W piątek niespodziewanie zmarła Lynn Shelton . Reżyserka " Siostry twojej siostry ", której nazwisko polscy widzowie mogą kojarzyć z seriali (m.in. " Mad Men ", " GLOW ", czy " The Morning Show "), miała 54 lata.Shelton zaczynała karierę jako montażystka, szybko zaczęła jednak realizować eksperymentalne krótkometrażówki. Jej pełnometrażowym debiutem było " We Go Way Back " – historia 23-letniej aktorki prześladowanej przez widmo swojego 13-letniego ja. Film został nagrodzony na skierowanym do wschodzących artystów festiwalu Slamdance, szersza publiczność poznała go jednak dopiero, gdy reżyserka ugruntowała swą pozycję w świecie kina. Większy rozgłos przyniósł jej film " Nakręć ze mną porno " wyróżniony specjalną nagrodą jury na Festiwalu Filmowym Sundance. Choć upomniały się o nią wielkie wytwórnie – w ubiegłym roku Marvel rozważał powierzenie jej stanowiska reżyserki widowiska " Czarna wdowa ", które ostatecznie przypadło Cate Shortland – Shelton wolała kręcić niezależne produkcje, dające jej większą swobodę artystyczną.Za sprawą swoich zabawnych, a jednocześnie zmuszających do myślenia komedii przyczyniła się do popularyzacji tzw. mumblecore movies – niskobudżetowych produkcji opartych na improwizowanych dialogach, których bohaterami najczęściej są 20- i 30-latkowie niepotrafiący odnaleźć się w dorosłym życiu.