Nie żyje Nichelle Nichols. Niezapomniana Uhura ze "Star Treka" miała 89 lat

Nichelle Nichols nie żyje. Znamy przyczyny śmierci



Nichelle Nichols: niezapomniana Uhura ze "Star Trek"



Getty Images © Gabe Ginsberg



W sobotę w wieku 89 lat zmarła Nichelle Nichols , znana najlepiej z roli porucznik Uhury w kultowym cyklu " Star Trek ". O śmierci aktorki poinformował na Facebooku jej syn, Kyle Johnson.- napisał Johnson -Rzecznik rodziny ujawnił, że Nichols zmarła z przyczyn naturalnych w mieście Silver City w stanie Nowy Meksyk. Aktorka od dłuższego czasu mieszkała z synem. Niedawno była hospitalizowana. Nichols przyszła na świat 28 grudnia 1932 na przedmieściach Chicago. Już jako nastolatka otrzymała angaż w charakterze tancerki w orkiestrze Duke'a Ellingtona i Lionela Hamptona. Na ekranie zadebiutowała w małej roli u boku Sammy'ego Davisa Jr. w filmie " Porgy and Bess " z 1959 roku. Przełomem w aktorskiej karierze okazała się propozycja zagrania porucznik Nyoty Uhury w serialu science fiction " Star Trek " (1966).Postać dzielnej oficer Gwiezdnej Floty uważana jest za jeden z kamieni milowych walki o równouprawnienie rasowe w USA. W czasach, gdy czarnoskóre kobiety były przedstawiane na ekranie głównie jako służące, Nichols wcieliła się w silną i niezależną bohaterkę na kierowniczym stanowisku. Z tego powodu olbrzymim miłośnikiem Uhury był m.in. sam Martin Luther King Nichols wcieliła się panią porucznik we wszystkich trzech sezonach " Star Trek ", a także w sześciu kinowych kontynuacjach serialu zrealizowanych w latach 1979-1991. Użyczyła również głosu Uhurze w grach wideo i animowanych serialach będących częścią dochodowej franczyzy.W połowie lat 70. Nichols skrytykowała publicznie NASA za to, że nie chce zatrudniać kobiet i mniejszości etnicznych. W efekcie organizacja zaproponowała jej pracę w charakterze rekruterki.– wspominała aktorka -