Koniec epoki. "Top Gear" oficjalnie skasowane

Wypadek na planie "Top Gear", miliony odszkodowania, kasacja

Historia "Top Gear"

. Poszkodowanym był jeden z prowadzących Freddie Flintoff. Był to już jego trzeci wypadek w czasie pracy nad programem.Tym razem Flintoff niemal stracił życie. Doznał poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. Publicznie zaczął pojawiać się wiele miesięcy po zdarzeniu.W październiku BBC i Flintoff doszli do porozumienia w sprawie odszkodowania, po zakończeniu przez koncern wewnętrznego śledztwa, którego wyniki jednak nie zostały podane do publicznej wiadomości.Wraz z informacją o kasacjiBBC zadeklarowało chęć kontynuowania współpracy z prowadzącymi program. Nie podano jednak żadnych szczegółów.Show inspirowane było produkcją Thames Television "Drive-In" nadawaną od 1974 roku. W 1978 roku program zaczął być nadawany w ogólnokrajowej stacji BBC Two.Show szybko zyskiwał na popularności i w połowie lat 80. był już sztandarowym tytułem w ramówce. Jednak pod koniec lat 90., kiedy z programu odszedł m.in. Jeremy Clarkson , zainteresowaniezaczęło gwałtownie maleć.Przerwa nie potrwała jednak długo. BBC porozumiało się z Jeremym Clarksonem Andym Wilmanem i jużProgram jednak był kontynuowany z nowymi prowadzącymi. Z kolei Jeremy Clarkson Richard Hammond podpisali lukratywny kontrakt z Amazonem i tak narodził się show