Seriale Marvela w tarapatach. Kolejny projekt trafił do kosza?

Co wiemy o "Wonder Man"?

Zwiastun serialu "Loki"

W latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams – syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries. Mężczyzna zgodził się na ofertę Barona Zemo , który zaoferował mu supermoce (m.in. nadludzką siłę i umiejętność latania) w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę herosa z graniem w filmach.Gwiazdą produkcji ma być Yahya Abdul-Mateen II . W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Grosse . Realizację serialu powierzono twórcy Destinowi Danielowi Crettonowi oraz Andrew Guestowi – scenarzyście m.in. seriali Guest odpowiada za fabułę, a Cretton pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą.Powyższe informacje na temat serialu mogą jednak być już nieaktualne. W ostatnim odcinkugościną programu była. W czasie rozmowy ujawniła, że słyszała o tym, żeNiestety Robinson nie wie, czy projekt trafił ostatecznie do kosza, czy może jednak będzie z nim podobnie jak zi prace zaczną się od zera z nowymi scenarzystami.Chaos związany z serialami Marvela związany jest z akceptacją przez kierownictwo studia, żeStudio chce więc wrócić do bardziej tradycyjnego sposobu pracy nad serialami, stawiając nacisk na odpowiednich showrunnerów i przygotowaną przez nich "biblią", w której zawarte są najważniejsze idee fabularne.Tymczasem na Disney+ oglądać możecie drugi sezon serialu. Zwiastun znajdziecie poniżej: