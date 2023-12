Nie tylko "Reacher". Oto najlepsze seriale sensacyjne na Prime Video

Zanim Nicolas Cage wcielił się w Nicolasa Cage'a w filmie o Nicolasie Cage'u Jean-Claude Van-Damme zrobił to samo w serialu " Jean-Claude Van Johnson ". Pochodzący z Belgii mistrz sztuk walki pokazuje w nim swoją mniej poważną twarz. Wciela się w nim w samego siebie, tyle że... kariera filmowa jest tylko przykrywką dla działalności szpiegowskiej. Jako as wywiadu nie miał sobie równych. Teraz wraca z zasłużonej emerytury, aby zmierzyć się z bułgarskim kartelem narkotykowym. Twórcy chętnie nawiązują do największych hitów gwiazdora. Jeśli na przełomie lat 80. i 90. zajeżdżaliście kasety z " Krwawym sportem ", " Kickbokserem " czy " Podwójnym uderzeniem ", ten serial to dla Was pozycja obowiązkowa!