Gejowski dreszczowiec Hitchcocka dostanie remake

Fincher czy Tyldum – kto odświeży arcydzieło Alfreda Hitchcocka?

Zwiastun filmu "Sznur"

to oczywiście. Angaż Tylduma nie byłby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, żeZa wersję Tylduma odpowiadać będzie producent, który najlepiej znany jest z cyklu " Predator ", ale ma też na swoim koncie takie filmy jak: " Ja, robot ", " Kryptonim U.N.C.L.E. " i " Wieczór gier ".Sam Morten Tyldum to reżyser, któremu międzynarodową sławę przyniosły skandynawskie produkcje " Kumple " i " Łowcy głów ". W 2014 roku nakręcił biografię Alana Turinga. Film zdobył osiem nominacji do Oscarów, w tym za reżyserię. Jego kolejnym dziełem był wysokobudżetowy film SF " Pasażerowie ". Obraz okazał się box-office'ową katastrofą. Od tamtego czasu Tyldum pracował przy serialach (ostatnio przy " Silosie ").to jeden z najważniejszych filmów w dorobku Alfreda Hitchcocka . Powstał w wyniku frustracji, jaką była jego współpraca z nieustannie ingerującym w jego pracę producentem Davidem O. Selznickiem . Tym filmem reżyser chciał pokazać, jakie historie chce opowiadać, kiedy ma wolność twórczą.przeszedł też do historii jako jedno z najbardziej innowacyjnych dzieł w historii. Hitchcockowi zależało bowiem na stworzeniu wrażenia, że całość opowiedziana jest w formie jednego ujęcia, co w ówczesnych czasach ze względu na ograniczenia technologiczne i konstrukcje kamer było niemożliwe do wykonania.Inspiracją dla filmu " Sznur " była kontrowersyjna, która z kolei mocno czerpała zdokonanej w Chicago w latach 20.Bohaterami filmu są dwaj młodzi mężczyźni, którzy uważają, że przewyższają intelektualnie innych ludzi. By to udowodnić sobie, dokonują morderstwa przy pomocy tytułowego sznura, zaś ciało ofiary ukrywają w skrzyni, którą pozostawiają w mieszkaniu, kiedy organizują przyjęcie dla znajomych. Czy mężczyznom ujdzie zbrodnia na sucho?