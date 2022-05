Niewiarygodne. Kevin Spacey ma na targach w Cannes jeszcze jeden film!

"Peter Five Eight" - co wiemy o filmie?



Wczoraj pisaliśmy o tym, że na targach w Cannes zaprezentowany zostanie potencjalnym kupcom projekt historycznego widowiska "1242 – Gateway to the West", w którym wystąpi Kevin Spacey . Jak się okazuje, nie będzie to jedyny film na targach z jego udziałem. Drugim jest "Peter Five Eight". Już wcześniej wiadomo było, że na targach zaprezentowany zostanie jeszcze trzeci film z nim w obsadzie - " L’uomo che disegnò Dio " w reżyserii Franco Nero W przeciwieństwie do "1242 – Gateway to the West" "Peter Five Eight" został już nakręcony. Zdjęcie powyżej jest właśnie z tego filmu. Jego reżyserem jest Michael Zaiko Hall , specjalista od efektów, który pracował przy takich produkcjach jak: " Grindhouse ", " Piraci z Karaibów: Na krańcu świata ", " Szklana pułapka 4.0 ", " Transformers 3 ", " W głowie się nie mieści " czy " Gdzie jest Dory? ".Obok Spaceya w obsadzie znaleźli się: Jet Jandreau (" Nest of Vampires "), Rebecca De Mornay (" Jessica Jones ") i Jake Weber (" Ci, którzy życzą mi śmierci ").Bohaterką filmu jest Sam. Na pozór jest pewną siebie, odnoszącą sukcesy agentką nieruchomości w niewielkiej górskiej społeczności. W rzeczywistości jest nieobliczalną alkoholiczką, która skrywa mroczny sekret. Spacey wcieli się w charyzmatycznego nieznajomego, który trafia do mieściny w imieniu potężnego i enigmatycznego szefa, Pana Locka.Przypomnijmy: kariera Kevina Spaceya zahamowała gwałtownie, kiedy jesienią 2017 roku aktor Anthony Rapp oskarżył go o napaść seksualną. Wkrótce odezwały się kolejne domniemane ofiary gwiazdora, w tym jego współpracownicy z planu serialu " House of Cards ". Spaceyowi zarzucano molestowanie, seks z nieletnimi oraz próby gwałtu.Oskarżenia w krótkim czasie zrujnowały reputację aktora. Spacey stracił główną rolę w megapopularnym " House of Cards ", a także został wycięty z filmu Ridleya Scotta Wszystkie pieniądze świata ". Sceny z jego udziałem zostały nakręcone od nowa z udziałem Christophera Plummera wyznał aktor w trakcie wizyty w podcaście "Bits & Pretzels".Pierwszym reżyserem, który wyciągnął do Spaceya rękę, był Franco Nero . W ubiegłym roku włoski filmowiec zaproponował Amerykaninowi rolę w dramacie " L’uomo che disegnò Dio ". Spacey wcielił się w policyjnego detektywa prowadzącego śledztwo w sprawie genialnego niewidomego artysty oskarżonego niesłusznie o pedofilię.