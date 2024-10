Nintendo zapowiedziało sprzęt, jakiego nikt się nie spodziewał

Wczoraj wieczorem Nintendo ogłosiło premierę zupełnie nowego produktu w swoim portfolio, który stanowi niejako powrót do korzeni, kiedy firma zajmowała się produkcją przedmiotów codziennego użytku., bo tak nazywa się nowy sprzęt, to interaktywny budzik, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy nie tylko się budzą, ale i zasypiają. Urządzenie wyposażono w specjalny czujnik ruchu, który reaguje efektami dźwiękowymi na każdy ruch po uruchomieniu alarmu. Przekręcając się z boku na bok, zamiast wstawać, użytkownicy mogą sprawić, że budzik zacznie wydobywać dźwięki, takie jak zbierane monety z " Super Mario Odyssey " czy też strzały farbą ze " Splatoona ". Dodatkowo, urządzenie co godzinę odtwarza sygnały dźwiękowe z różnych gier Nintendo, a przed snem emituje kojące melodie, które mają pomóc użytkownikowi w spokojnym zasypianiu.Budzik jest już dostępny do kupienia w sklepie My Nintendo Store, również w Polsce, oraz stacjonarnie w nowojorskim sklepie Nintendo. Producent zapowiada regularne rozszerzanie katalogu dźwięków poprzez darmowe aktualizacje przez Wi-Fi. Cena? Około 480 zł.