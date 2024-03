To koniec emulatora Nintendo Switch! Yuzu znika z rynku

Emulator, nazwany Yuzu, od pewnego czasu przyciągał uwagę nie tylko graczy, ale i prawników Nintendo. Firma ta oskarżyła Tropic Haze o umożliwianie "piractwa na kolosalną skalę". Emulator pozwalał na uruchamianie gier przeznaczonych na konsolę Nintendo Switch na innych urządzeniach, co naruszało prawa autorskie.Po miesiącu sporów sądowych obie strony doszły do porozumienia. W ramach ugody Tropic Haze zobowiązał się nie tylko do wypłaty wspomnianego odszkodowania, ale także do trwałego zaprzestania oferowania emulatora Yuzu oraz jego kodu źródłowego. Ponadto firma i jej współpracownicy otrzymali zakaz tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania mogącego obejść zabezpieczenia techniczne Nintendo.Nintendo w swoim pozwie podkreśliło, że premiera jednej z największych gier na Switcha, " The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ", ucierpiała z powodu emulatora Yuzu. Gra, która wyciekła do sieci przed premierą, została nielegalnie pobrana ponad milion razy. Jako głównego winowajcę tej sytuacji, firma z Japonii wskazała Yuzu i Tropic Haze.Sąd Okręgowy w Rhode Island wydał nakaz sądowy, stanowiący o trwałym zakazie dla Tropic Haze i jego zespołu. Jakiekolwiek próby naruszenia tego porozumienia będą skutkować surowymi konsekwencjami, w tym sankcjami pieniężnymi oraz karami dyscyplinarnymi.