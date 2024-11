Nocne maratony serialowe na BNP Paribas Warsaw SerialCon – czyli nie tylko dla nocnych marków

Kapcie, piżamy i cała noc w kinie na oglądaniu seriali - brzmi jak plan? To przejdźmy do realizacji! Podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon wszystko jest możliwe, a że nie wyobrażamy sobie mówienia o serialach bez maratonów kinowych z nimi w roli głównej. Organizatorzy festiwalu wybrali 8 produkcji – każdy znajdzie tam coś dla siebie! Nutka nostalgii? A może kryminalne zagadki? Dużo śmiechu albo mocne przeżycia? Wszystko to znajdziecie między 4 a 8 grudnia w warszawskiej Kinotece! Jeszcze się zastanawiacie? Poniżej przesyłamy listę powodów dla niezdecydowanych - jeżeli przynajmniej na jeden z nich zabije Wam mocniej serce, koniecznie musicie spędzić z nami noc w kinie!- W czasie maratonu cały świat na tych kilka odcinków się zatrzymuje – wszystkie troski odpływają, a świat bohaterów staje się na tych kilka godzin naszym. Jeżeli potrzebujecie odcięcia od deadline’ów, albo przedświątecznego szaleństwa – macie w nas oparcie!- W naszym maratonie nie musicie szybko biegać, możecie odprężyć się swobodnie na kinowym fotelu i zanurzyć się w serialowym świecie. Jedyna kondycja jaka jest Wam na ten czas potrzebna, to ta związana z oglądaniem seriali. Jeżeli chcecie pobić swój rekord w kinie, to jest ku temu wspaniała okazja!- Denerwuje Was szukanie pilota, żeby przełączyć na kolejny odcinek? W trakcie seansu w kinie nie potrzebujecie go!- Razem z przyjaciółmi macie swój ulubiony serial, ale nie mieliście czasu go jeszcze razem obejrzeć? Przychodźcie w parach, grupach lub sami – każda opcja dozwolona!- Kocyk, kapcie, piżamka? Czemu nie?! Najważniejsza jest wygoda! Zapraszamy Was i w szałowych stylizacjach i w ulubionych dresach, w charakteryzacjach, make-upach lub sauté!Poniżej, dla ułatwienia, przesyłamy listę wszystkich maratonów serialowych podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon – wybierzcie ulubione bądź dajcie się zaskoczyć. 07 zgłoś się " (odc. 1, 8, 12, 20)05.12.2024 | 18:30 Artyści " (odc. 1-8)06.12.2024 | 19:15 Barbara i Jan " (odc. 1-7)07.12.2024 | 19:45 Król " (odc. 1-8)06.12.2024 | 17:00 Królestwo: Exodus " (odc. 1-5)05.12.2024 | 18:00 Prosta sprawa " (odc. 1-6)07.12.2024 | 18:00 Ślepnąc od świateł " (odc. 1-8)06.12.2024 | 17:15 The Office PL " (sezon 3, odc. 1-12)07.12.2024 | 18:45Bilety już do nabycia na stronie warsawserialcon.pl/