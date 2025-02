Nowa Fantastyczna 4! Na to czekali fani Marvela? Zobacz pierwszy teaser

Nowa krew w MCU. Mocne wejście Fantastycznej Czwórki

Pierwszy teaser widowiska Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"

Fantastyczna Czwórka to grupa superbohaterów Marvela , która przez lata należała do studio 20th Century Fox. Wytwórnia została jednak kilka lat temu przejęta przez Disneya, przez co prawa do postaci wróciły do Marvel Studios.Fani z niecierpliwością czekali na to, co zrobi studio kierowane przez Kevina Feige'a. I w tym roku wreszcie poznamy na nie odpowiedź.trafi do kin na całym świecie w lipcu.Wczoraj swoją premierę miał nowy plakat widowiska, który znajdziecie poniżej:Reżyserem widowiska jest Matt Shakman , które szlify w MCU zbierał na planie serialu " WandaVision ".W obsadzie, oprócz Pedro Pascala , są: Vanessa Kirby jako Sue Storm Joseph Quinn jako Johnny Storm Ebon Moss-Bachrach – jako Ben Grimm Tytułma symboliczne znaczenie. Nie odnosi się bowiem wyłącznie do fabuły, która będzie historią typurozgrywającą się w latach 60. To również nawiązanie do przejęcia przez Disneya 20th Century Fox. Mutanci, w tym członkowie Fantastycznej Czwórki, byli do tej pory częścią komiksowego uniwersum Foxa. Teraz stawiają pierwsze kroki w MCU.