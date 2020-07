Nowe szczegóły Nowych Horyzontów i American Film Festival

Jaką formułę będą miały festiwale?

Odważne, bezkompromisowe, przełamujące stereotypy, ale też dające otuchę i nadzieję na lepsze jutro: kino prezentowane w ramach MFF Nowe Horyzonty American Film Festival od zawsze udowadnia, że sztuka filmowa ma w sobie "coś więcej". W tym roku nasze spojrzenia kierujemy ku nadchodzącej przyszłości, dlatego znakiem połączonych festiwali została jaskółka: symbol wolności, otwartości, poszukiwania i przede wszystkim – nadziei. Autorami identyfikacji wizualnej są Joanna Górska i Jerzy Skakun – twórcy ze studia Homework, wieloletniego partnera Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty wyjątkowo połączy się z American Film Festival – na 20. odsłonę NH i 11. spotkanie z AFF zapraszamy do Wrocławia w dniach 5-15 listopada. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje na temat połączonych wydarzeń.Sercem wydarzenia niezmiennie pozostaje wrocławskie Kino Nowe Horyzonty (z zachowaniem wszelkich wytycznych od Głównego Inspektoratu Sanitarnego). W tym roku NH/AFF przyjmie jednak formę hybrydową: część filmów będzie można obejrzeć online korzystając ze specjalnej, nowohoryzontowej platformy. Do wirtualnej sali trafi ok. 50% wszystkich festiwalowych filmów – w zdecydowanej większości tytuły, które nie będą miały późniejszej dystrybucji w Polsce.Z platformy będą mogli korzystać zarówno posiadacze i posiadaczki karnetów, jak i osoby, które postanowią wykupić dostęp jedynie do wybranych seansów. Więcej szczegółów na temat funkcjonowania platformy przedstawimy w październiku.Na pewno nie zabraknie stałych sekcji NH: Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty, Frontu Wizualnego, Odkryć, Mistrzów, Pokazów Galowych, Ale Kino+, Lost Lost Lost, Shortlisty, Klasyki Kina, Nocnego Szaleństwa, Trzeciego Oka, Sezonu oraz sekcji AFF: Highlights, konkursów Spectrum oraz American Docs, a także Festival Favorites. Nowohoryzontowe retrospektywy twórczości Chantal Akerman Angeli Schanelec zostają przeniesione na przyszły rok. W programie NH/AFF tradycyjnie pojawią się najważniejsze filmy ze światowych festiwali – Sundance, Berlinale, Rotterdamu, Wenecji, a także wybrane przez selekcjonerów tytuły spośród tych oznaczonych Cannes Label.Na połączone festiwale będzie obowiązywać jeden karnet w cenie 390 zł (lub 375 zł dla osób posiadających Kartę Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty). Osoby, które dokonały już zakupu, nie muszą w żaden sposób synchronizować lub uaktualniać swojego karnetu. W związku z nowymi wytycznymi sanitarnymi zostanie zmniejszona jednak pula dostępnych miejsc w Kinie Nowe Horyzonty, a tym samym mniejsza jest także liczba dostępnych karnetów – zachęcamy, aby nie zwlekać z zakupem.Uwaga! Karnety są dostępne wyłącznie online – na stronie www.nowehoryzonty.pl Program połączonych festiwali zostanie ogłoszony 20 października, sprzedaż biletów rozpocznie się 22 października.Wszystkie osoby posiadające karnety otrzymają 11 "wejściówek" na pokazy online – co oznacza, że każdego dnia będą mogły obejrzeć dodatkowo jeden film z repertuaru dostępnego w sieci. Liczba filmów (i dostępów do nich) na platformie online będzie ograniczona: nie wszystkie filmy z repertuaru kinowego zostaną udostępnione w sieci.Vouchery można aktywować (wymienić na karnet) na stronie festiwalu do 16 października 2020 roku. Jeśli jednak zmieniona data tegorocznego festiwalu krzyżuje plany, można także dokonać zwrotu vouchera lub przenieść jego ważność na przyszłoroczną edycję NH. W tej sprawie prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży: sprzedaz@nowehoryzonty.pl.Karnet festiwalowy (również ten utworzony po aktywowaniu vouchera) może odebrać wyłącznie osoba, której nazwisko widnieje na karnecie, w okresie od 4 listopada 2020 roku (w godz. 9:00 – 21:00) do 15 listopada 2020 roku, w Centrum Festiwalowym w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław) – za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.Festiwalową atmosferę będzie można poczuć w trakcie wydarzenia Nowe Horyzonty tournée w kilkunastu miastach całej Polski – już od najbliższego czwartku, 23 lipca. W programie znajdą się tytuły znakomicie wpisujące się w ideę festiwalu i oddające jego niepodrabialną energię: " Przynęta ", reż. Mark Jenkin – zwycięzca 19. edycji Nowych Horyzontów, " Ema ", reż. Pablo Larraín – nowe dzieło mistrza chilijskiego kina, z Gaelem Garcíą Bernalem w jednej z głównych ról, oraz " Liberté ", reż. Albert Serra – najbardziej ekscentryczna propozycja ostatniej odsłony NH. Z kolei 31 lipca o godz. 20:00, wspólnie z Gutek Film, zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty na polską premierę " Szarlatana " – najnowszego dzieła Agnieszki Holland