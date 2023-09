Nowy zwiastun "Marvel's Spider-Man 2" ujawnia mnóstwo nowości!

Tym razem deweloperzy postanowili podwoić powierzchnię miasta, co oznacza więcej miejsc do eksploracji, więcej zadań do wykonania i, oczywiście, więcej kryminalistów do złapania.Jeżeli uważaliście, że poruszanie się po mieście nie mogło być lepiej wykonane, przygotujcie się na zaskoczenie. Nowe skrzydła sieci pozwolą na jeszcze szybsze i bardziej efektywne przemieszczanie się między wieżowcami.W grze odwiedzimy stare, znane z komiksu i filmów miejsca, ale również zupełnie nowe. Dostępna będzie nie tylko stara szkoła średnia Petera Parkera, ale także Akademia Visions, do której uczęszcza Miles.Jednym z ciekawszych rozwiązań w drugiej części jest możliwość niemalże natychmiastowej zmiany postaci z Petera Parkera na Milesa Moralesa. Każdy z nich posiada swoje unikatowe zdolności i styl rozgrywki, co zapewni mnóstwo różnorodności.Zaktualizowany interfejs użytkownika oraz bardziej interesujące zadania mają na celu zminimalizować korzystanie z menu i pozwolić graczom na jeszcze większą immersję w świat gry.Dzięki nowej aplikacji "Friendly Neighborhood Spider-Man", gracze będą mogli otrzymać różne zadania od mieszkańców miasta. Niektóre zadania będą wymagały konkretnego Spider-Mana, ale w większości przypadków wybór będzie należał do gracza.Gra wprowadza nowy system szybkiego podróżowania – jest on błyskawiczny i oferuje bardzo efektowne przejście z jednej lokacji w drugą. A jeżeli lubicie personalizację swojej postaci to poczujecie się jak w domu. Gracze będą mieli dostęp do ponad 65 różnych strojów znanych z komiksów, filmów, ale również do całkowicie nowych stworzonych na potrzeby gry.