OSCARY 2020: Przebojowe anime kandydatem Japonii

Japonia jest kolejnym krajem, która ma już swojego kandydata do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Wybór padł na jeden z największych tegorocznych przebojów kinowych, anime. Japonia zdobyła do tej pory jedną statuetkę w tej kategorii oraz trzy Oscary honorowe.Swojego kandydata ma już też Rumunia. Jest nimCorneliu Porumboiu, który miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes . Obraz stanowi swoistą kontynuację dzieła, który dziesięć lat temu był również kandydatem Rumunii. Kraj ten wciąż czeka na swoją pierwszą nominacja.Do 14 wzrosła liczba państw, które zgłosiły już swoich reprezentantów do wyścigu o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W weekend zrobiły to: Belgia, Turcja i Ekwador.Belgia postanowiła wysłać do Los Angeles dzieło debiutanta.miało swoją premierę w Cannes w ramach Tygodnia Krytyki i zdobyło Złotą Kamerę. Filmy z Belgii siedmiokrotnie zdobywały nominacje do nagród Akademii. Żaden jednak nie wywalczył oscarowej statuetki.Turcja wystawiła do rywalizacji dramat. Jego reżyserem jest Semih Kaplanoğlu , który już raz reprezentował kraj w oscarowym wyścigu. Było to dziewięć lat temu z filmem. Do tej pory jednak żaden turecki obraz nie wywalczył nominacji.Po raz ósmy o Oscara starać się będzie film z Ekwadoru. Kraj ten reprezentować będzie dramat. Dotychczas żaden ekwadorski film nie miał szczęścia w rywalizacji o nagrody Akademii.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Belgia:Ekwador:Estonia:Gruzja:Iran:Japonia:Kambodża:Korea Południowa:Niemcy:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Turcja:Ukraina: