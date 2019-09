OSCARY 2020: Uganda po raz pierwszy powalczy o statuetkę

Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Tymczasem 47 państw już ma swoich reprezentantów. Ostatnio do rywalizacji zgłosili się: Meksyk, Słowacja oraz Uganda.Uganda będzie po raz pierwszy walczyć o Oscara. Ich kandydatem został obraz z 2017 roku. To dramat wojenny opowiadający o dwójce dziecięcych żołnierzy, którzy się w sobie zakochują.Kandydatem Meksyku został obraz debiutantki Lily Avilés. Jest to historia zmagań pokojówki pracującej w luksusowym hotelu. Obraz miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto.Podczas marcowej ceremonii Meksyk zdobył swojego pierwszego Oscara w tej kategorii. Wcześniej otrzymał osiem nominacji.Słowacja postawiła na dramat rodzinny. To opowieść o ojcu pracującym na budowach w Niemczech, który na Boże Narodzenie wraca do domu i odkrywa, że jego najstarszy syn dołączył do młodzieżowej ekstremistycznej grupy paramilitarnej. Film miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Karlowych Warach.Dla Marko Škopa , reżysera, jest to druga szansa na wywalczenie Oscara. Przed trzema laty jegorównież reprezentowała Słowację. Kraj ten jednak do tej pory nie otrzymał nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Peru:Portugalia:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Węgry: