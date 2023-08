Odmłodzony Denzel Washington w prequelu "Bez litości"?

Denzel Washington i prequel "Bez litośi" – są szanse?

O czym opowiada seria "Bez litości"?

W rozmowie z NME reżyser zdradził, żedo roli w potencjalnym prequelu. "Zwłaszcza teraz jest to dobry pomysł, z całą technologią, którą mamy do dyspozycji. Opowiedzieć o tym, jak McCall stał się człowiekiem, którym jest w głównej serii (...)., wiem, że kolejne filmy będą korzystać z tej technologii. Na razie spokojnie obserwuję, dokąd to zmierza".Póki co, Fuqua rozmawiał o pomyśle na prequel ze scenarzystą Richardem Wenkiem . JednakMyślicie, że mu się spodoba? Bez litości " to kinowy remake popularnego serialu sensacyjnego " Equalizer " emitowanego w latach 1985-1989. Grany przez Washingtona McCall to człowiek, który odciął się od tajemniczej przeszłości, aby rozpocząć nowe, spokojne życie. Kiedy jednak bohater spotyka Teri ( Chloë Grace Moretz ) – młodą dziewczynę, zmuszoną do współpracy przez niebezpiecznych rosyjskich gangsterów – nie może pozostać bezczynny. Uzbrojony w umiejętności, które pozwalają mu zemścić się na każdym, kto jest okrutny wobec bezbronnych ludzi, McCall rezygnuje z narzuconej sobie izolacji, aby zaprowadzić sprawiedliwość.Pierwsza część " Bez litości " trafiła do kin w 2014 roku. Przy budżecie rzędu 55 milionów dolarów film zarobił na całym świecie 192 miliony. Sequel zadebiutował na ekranach cztery lata później i również cieszył się dużą popularnością – wpływy z box office'u wyniosły 190 milionów. Trzecia część pojawi się w polskich kinach już za tydzień."Bez litości 3. Ostatni rozdział" – zobacz zwiastun