Oficjalnie: "Zombieland 2" powstanie z oryginalną obsadą

Koniec spekulacji! Jest ostateczna decyzja. Będzie! Sony Pictures właśnie dało zielone światło projektowi.Za sequel odpowiadać będzie dokładnie ta sama ekipa, która zrealizowała pierwszy. Za kamerą stanie więc Ruben Fleischer , scenariusz przygotowali Rhett Reese Paul Wernick , a przed kamerą pojawią się: Emma Stone opowiadał o garstce szczęśliwców, którym udało się przetrwać jako ludzie w świecie opanowanym przez zombie. Czasem jednak wcale nie czują się jak farciarze, a bycie zombie jest o wiele bardziej kuszące niż kolejna minuta spędzona we wspólnym towarzystwie.Wszystko wskazuje na to, że majowe zapowiedzi scenarzystów mogą się sprawdzić. Istnieje spora szansa, żetrafi do kin na 10. rocznicę oryginału, która przypadać będzie w przyszłym roku.