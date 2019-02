Oficjalnie: John Krasinski wyreżyseruje "Ciche miejsce 2"

3 2 1



Ta wiadomość nikogo nie zaskoczy. Paramount Pictures oficjalnie poinformowało o tym, żewyreżyseruje osoba odpowiedzialna za, czyli John Krasinski . Aktor już wcześniej był z projektem związany, jako scenarzysta. Noah Jupe , czyli dzieci z pierwszego filmu, również powinni powrócić. Rozmowy w tej sprawie trwają, ale wydaje się to tylko formalnością, ponieważ oboje mieli w kontrakcie dozapisaną klauzulę o powrocie w przypadku powstania kontynuacji (co w momencie podpisywania przez nich umowy wydawało się mało prawdopodobne).The Hollywood Reporter podaje również, że na finiszu są negocjacje z Emily Blunt . Aktorka również jest bliska podpisania kontraktu i ponownie zgodziła się (podobno) na znacznie niższą gażę od tej, jaką normalnie otrzymuje za rolę.był jednym z większych zaskoczeń ubiegłego roku. Pełnometrażowy debiut reżyserski Krasinskiego kosztował zaledwie 17 milionów dolarów i był prawie całkowicie pozbawiony dialogów. Mimo to widzowie masowo się na niego wybierali.zarobiło na świecie 340 milionów dolarów.