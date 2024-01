Guy Ritchie, Natalie Portman i John Krasinski kręcą film w stylu "Uncharted"

Ritchie, Portman, Krasinski - będzie hit?

Będzie to opowieść o żyjącym z dala od siebie rodzeństwie, które spotyka się po latach w celu dokonania skoku stulecia. Ich długofalowym planem jest odkrycie drogi do mitologicznego źródła młodości. By zawalczyć o dosłowną nieśmiertelność, będą musieli nie tylko przechytrzyć rywali i użyć całej swojej historycznej wiedzy, ale też naprawić zepsute rodzinne relacje.Scenariusz filmu napisał James Vanderbilt (" Zodiak ", a ostatnio " Krzyk VI ").