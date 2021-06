"Tajemnice Smallville" powrócą? Jako serial animowany?

W tym roku mija 20. lat od premiery serialu " Tajemnice Smallville ". I wszystko wskazuje na to, że istnieje szansa na jego kontynuację. Nowy projekt byłby jednak serialem animowanym a nie aktorskim.Informację na ten temat ogłosił Tom Welling , który w " Tajemnicach Smallville " wcielał się w postać Clarka Kenta. Ujawnił, że pracuje nad projektem wspólnie z Michaelem Rosenbaumem , który w oryginalne grał Lexa Luthora.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Nie jest też jasne, czy pomysł uzyska akceptację Warner Bros., do którego należą prawa do serialu.Akcja rozpoczęła się w tytułowym Smallville, a Clark Kent był nastolatkiem, który normalne młodzieńcze problemy musiał godzić ze sprawami superbohaterskimi. Niezwykle popularny serial przetrwał na antenie CW 10 sezonów.