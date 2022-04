The Slap: Will Smith zrezygnował z członkostwa w oscarowej Akademii

Will Smith nie jest już członkiem Akademii

Co się działo na Oscarach?

Czy Will Smith poniesie konsekwencje prawne?

Choć mija już prawie tydzień od sławnej sceny uderzenia w twarz Chrisa Rocka przez Willa Smitha , to echa sprawy nie cichną. Za nami najnowszy rozdział afery. Will Smith ogłosił, że odchodzi z Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.Gwiazdor ogłosił swoją decyzję po tym, jak otrzymał pismo od Akademii, że po wstępnym rozpatrzeniu sprawy przez zarząd Akademii uznano go winnym złamania przepisów dotyczących standardów zachowania przez członków tej organizacji. Najwyższą karą, jaka mu za to groziła, było wydalenie z Akademii. Will Smith postanowił na to nie czekać i sam zrezygnował. W specjalnym oświadczeniu napisał:Usunięcie z Akademii jest najsurowszą karą, jaka mogła spotkać Smitha . Odebranie mu Oscara nie wchodziło w grę.Przypomnijmy, że skandal wybuchł w momencie, kiedy Chris Rock zrezygnował z przygotowanych żartów i zaczął improwizować. Komik pojawił się na scenie, by wręczyć jednego z Oscarów i zażartował sobie z Jady Pinkett Smith . Żart z pozoru niewinny odnosił się do choroby, na którą cierpi aktorka, co rozjuszyło Willa Smitha do tego stopnia, że wszedł na scenę i walnął Rocka w twarz.Wydarzenie to możecie obejrzeć poniżej:To, co działo się potem, pozostaje do dziś niejasne i stawia w złym świetle kierownictwo Akademii i osoby odpowiedzialne za Galę. Do mediów trafiły bowiem sprzeczne doniesienia. Początkowo twierdzono, że po zdarzeniu poproszono Willa Smitha o opuszczenie Gali, ale odmówił.Szybko wyszło jednak na jaw, że organizatorzy jedynie rozważali poproszenie Smitha i wcale z nim nie rozmawiali, a jedynie z jego PR-owcami.Potem producent Gali Will Packer w programie Good Morning America twierdził, że rozmawiał po zajściu z Chrisem Rockiem i ten miał być przeciwny usunięciu z sali Smitha . Tę wersję jednak podważają osoby z bliskiego otoczenia komika.Jak podaje policja Los Angeles, funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu, by aresztować Willa Smitha . Nie doszło do tego, ponieważ Chris Rock odmówił formalnego zgłoszenia zajścia.Komik ma jednak czas, by zmienić zdanie. Zgodnie z kalifornijskimi przepisami zajście może zgłosić w ciągu sześciu miesięcy od jego popełnienia. Jeśli to uczyni i jeśli Will Smith zostanie uznany winnym, to może mu grozić nawet sześć miesięcy pozbawienia wolności i do 100 tysięcy dolarów grzywny.