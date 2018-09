Oscary 2019: Kolejne pięć państw zgłosiło kandydatów

W ciągu ostatnich 24 godzin aż pięć państw ujawniło swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ten sposób w rywalizacji są już 24 tytuły.Kosowo postawiło na, pierwszy w historii tej kinematografii film tak otwarcie poruszający temat homoseksualizmu. Jest to też piąty film w historii Kosowa walczący o nominację.Singapur wystawił połączenie kina sztuk walki i westernu. Obraz miał swoją premierę w lipcu na festiwalu Fantasia w Kanadzie. Jest to dwunasty film, który Singapur wystawił do oscarowej rywalizacji.Norwegię reprezentować będzie nakręcony po norwesku i urdu. Jest to drugi film reżyserki Iram Haq , który walczy o nominację oscarową. Przed pięcioma laty wystawiony został jej obrazWybór Chorwatów padł na komedię politycznądebiutującego w kinie Ivana Salaja. Chorwaci regularnie od uzyskania w 1992 roku niepodległości próbując swoich sił w oscarowej rywalizacji. Wciąż jednak nie doczekali się nominacji.Austria jest kolejnym krajem, który w tym roku postawił na dokument. Reprezentantem został bowiem, który otrzymał na tegorocznym Berlinale jedno z pomniejszych wyróżnień. Austria ma na swoim koncie dwa Oscary, zaPaństwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Austria:Belgia:Białoruś:Chorwacja:Ekwador:Estonia:Gruzja:Japonia:Kolumbia:Kosowo:Litwa:Łotwa:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Rumunia:Singapur:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: