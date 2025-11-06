Newsy Tom Hiddleston powraca jako "Nocny recepcjonista". Zobacz teaser 2. sezonu
Tom Hiddleston powraca jako "Nocny recepcjonista". Zobacz teaser 2. sezonu

youtube.com
źródło: materialy promocyjne
Tom Hiddleston powraca jako "Nocny recepcjonista". Na youtube'owym kanale BBC pojawił się pierwszy teaser długo wyczekiwanego drugiego sezonu serialu.

"Nocny recepcjonista" powraca. Zobacz pierwszy teaser


Data premiery drugiego sezonu "Nocnego recepcjonisty" nie jest na razie znana, BBC zapewnia jednak, że nie będziemy długo czekać. Poza Hiddlestonem zobaczymy w nim m.in. Olivię Colman, która wróci do roli Angeli Burr, oraz Camile Morrone i Diego Calvę. Krótkie wideo znajdziecie poniżej: 



Pine'owi wydaje się, że zostawił przeszłość za sobą. Funkcjonuje teraz jako Alex Goodwin – funkcjonariusz niższego stopnia w MI6, który kieruje niewielką jednostką obserwacyjną w Londynie. W wyniku splotu niefortunnych okoliczności Pine zostaje wciągnięty w brutalną rozgrywkę z Teddym Dos Santosem, kolumbijskim biznesmanem zamieszanym w handel bronią.

O czym opowiada "Nocny recepcjonista"?


"Nocny recepcjonista" to adaptacja powieści Johna le Carrégo. Serial trafił na ekrany w 2016 roku. Grający główną rolę Tom Hiddleston oraz towarzyszący mu Olivia Colman i Hugh Laurie zostali nagrodzeni Złotymi Globami.

GettyImages-1460350013.jpg Getty Images © WWD
2016 rok. Tom Hiddleston, Olivia Colman i Hugh Laurie na gali rozdania nagród Emmy
"Nocny recepcjonista" przedstawia historię Jonathana Pine'a (Tom Hiddleston), byłego żołnierza brytyjskich służb specjalnych, który pracuje w luksusowym hotelu w Zurychu. Pine został zrekrutowany przez agentkę Sophie, która przekazuje mu tajne informacje o poszukiwanym handlarzu bronią (Hugh Laurie). Akcja przyspiesza tempa kiedy Pine próbuje wkupić się w łaski złoczyńcy i dowieść jego winy, dokonuje on infiltracji organizacji Ropera i jednocześnie chce pomścić śmierć kobiety.

