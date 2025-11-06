Tom Hiddleston powraca jako "Nocny recepcjonista". Zobacz teaser 2. sezonu

Tom Hiddleston powraca jako "Nocny recepcjonista". Na youtube'owym kanale BBC pojawił się pierwszy teaser długo wyczekiwanego drugiego sezonu serialu.
" nie jest na razie znana, BBC zapewnia jednak, że nie będziemy długo czekać. Poza Hiddlestonem
zobaczymy w nim m.in. Olivię Colman
, która wróci do roli Angeli Burr, oraz Camile Morrone
i Diego Calvę
. Krótkie wideo znajdziecie poniżej:
Pine'owi wydaje się, że zostawił przeszłość za sobą. Funkcjonuje teraz jako Alex Goodwin – funkcjonariusz niższego stopnia w MI6, który kieruje niewielką jednostką obserwacyjną w Londynie. W wyniku splotu niefortunnych okoliczności Pine zostaje wciągnięty w brutalną rozgrywkę z Teddym Dos Santosem, kolumbijskim biznesmanem zamieszanym w handel bronią.
"Nocny recepcjonista
" to adaptacja powieści Johna le Carrégo
. Serial trafił na ekrany w 2016 roku. Grający główną rolę Tom Hiddleston
oraz towarzyszący mu Olivia Colman
i Hugh Laurie
zostali nagrodzeni Złotymi Globami.
Getty Images © WWD
2016 rok. Tom Hiddleston, Olivia Colman i Hugh Laurie na gali rozdania nagród Emmy
"Nocny recepcjonista
" przedstawia historię Jonathana Pine'a (Tom Hiddleston
), byłego żołnierza brytyjskich służb specjalnych, który pracuje w luksusowym hotelu w Zurychu. Pine został zrekrutowany przez agentkę Sophie, która przekazuje mu tajne informacje o poszukiwanym handlarzu bronią (Hugh Laurie
). Akcja przyspiesza tempa kiedy Pine próbuje wkupić się w łaski złoczyńcy i dowieść jego winy, dokonuje on infiltracji organizacji Ropera i jednocześnie chce pomścić śmierć kobiety.