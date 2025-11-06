Newsy Filmy Madison, Chastain, Brolin... Gwiazdorska obsada czarnej komedii "My Darling California"
American Film Market rusza dopiero w przyszłym tygodniu, ale już teraz w mediach pojawiają się informacje o projektach, na które warto mieć oko. Jednym z nich jest bez wątpienia "My Darling California" – kryminalna czarna komedia w gwiazdorskiej obsadzie.

Co wiemy o "My Darling California"?


Akcja "My Darling California" ma się rozgrywać w Los Angeles. O fabule wiadomo jedynie, że będzie to wielowątkowa historia, w której splotą się losy kilkorga bohaterów: prezentera telewizyjnego i jego żony, gwiazdora muzyki country, dwóch drobnych oszustów i byłego skazańca. Wszyscy oni marzą o lepszym życiu.

GettyImages-2205135906.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez
Marzec 2025. Elijah Bynum na specjalnym pokazie "Magazine Dreams"
Elijah Bynumowi – reżyserowi i autorowie scenariusza – udało się przyciągnąć imponującą obsadę. W filmie wystąpią Jessica Chastain, Josh Brolin, Chris Pine, Mikey Madison, Don Cheadle i Charles Melton. W projekt zaangażowani są też operator Chayse Irvin ("Czarne bractwo. BlacKKKlansman"), montażystka Leslie Jones ("Wada ukryta"), scenografka Judy Becker ("The Brutalist") i kostiumografka Erin Benach ("Drive"). 

Kim jest Elijah Bynum? Zobacz zwiastun "Magazine Dreams"


Elijah Bynum to amerykański reżyser i scenarzysta. Zadebiutował w 2017 roku prezentowanym na festiwalu South by Southwest dramatem "Gorące letnie noce". Jego drugi film – dramat psychologiczny "Magazine Dreams" (zwiastun poniżej) – zadebiutował na festiwalu Sundance w 2023 roku, ale ze względu na skandal, jaki wybuchł wokół Jonathana Majorsa (odtwórcy głównej roli), do dystrybucji trafił dopiero dwa lata później. Bynum pracował też nad scenariuszem wyreżyserowanego przez Lee Danielsa horroru "Wybawienie", który w ubiegłym roku trafił na Netflix. 


