Oscary 2022: Oburzenie po decyzji Akademii. Będzie bojkot gali?

Oscary 2022: Kontrowersyjna decyzja Akademii

Getty Images © ABC



Czy będzie bojkot Gali Oscarowej?

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej znalazła się w trudnej sytuacji. Wielu jej członków jest oburzonych decyzją, która została niedawno ogłoszona, by część ceremonii odbyła się przed rozpoczęciem transmisji na żywo.Przypomnijmy, że na nieco ponad miesiąc przed planowaną 94. Galą Oscarową Akademia ogłosiła, iż statuetki w ośmiu kategoriach zostaną wręczone przed rozpoczęciem telewizyjnej transmisji na żywo. Dotyczy to wszystkich kategorii krótkometrażowych, dźwięku, muzyki, montażu, scenografii i charakteryzacji. W czasie relacji telewizyjnej mają zostać zaprezentowane krótkie migawki z wręczania tych statuetek.Akademia chce w ten sposób uczynić transmisję atrakcyjniejszą dla widzów. Więcej miejsca będzie można przeznaczyć na występy artystów lub ciekawe formy celebracji nominowanych filmów. W ten sposób organizatorzy walczą o to, by nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy to oglądalność Gali Oscarowej spadła do poziomu nienotowanego od wielu dekad.Wielu członków Akademii jednak nie przyjmuje argumentów władz organizacji. Ich zdaniem Oscary są przede wszystkim dla twórców. To chwila celebrowania ich zawodowych umiejętności i nie powinno się Oscarów dzielić na kategorie lepsze i gorsze. Najgłośniej swoje oburzenie na razie wyrażają muzycy zrzeszeni w Akademii. Podobno już zwrócili się do nominowanych kompozytorów, by nie przychodzi na Galę.W kuluarach Akademii zwierane są też szeregi i wystosowywane apele do reżyserów i przedstawicieli innych grup zawodowych, by stanęli w obronie tych twórców, których relegowano do drugiej kategorii.Przypomnijmy, że Akademia już raz zmagała się z podobnym problemem. W 2018 roku nosiła się z podobnym planem usunięcia części ceremonii z transmisji na żywo. Wtedy jednak decyzję ogłoszono w sierpniu, a więc na wiele miesięcy przed samą ceremonią. Opór środowiska filmowego był tak duży, że Akademia ostatecznie z pomysłu się wycofała.Teraz Akademia poczekała z decyzją niemal do ostatniej chwili. Może się więc okazać, że nie starczy czasu, aby mogła się z niej wycofać. Prace nad szczegółami Gali powinny być bowiem już dopinane na ostatni guzik.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!