Oscary 2023: Dania wysyła film, który oburzył władze Iranu

W ostatnich dniach cztery kolejne kraje wskazały swoich kandydatów do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ten sposób łączna liczba rywalizujących tytułów przekroczyła 70.Drugi rok z rzędu Dania stawia na inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, którego akcja rozgrywa się na Bliskim Wschodzie. Przed rokiem była to animacja " Przeżyć " (zdobyła nominację), teraz jest to " Holy Spider ". Film miał premierę w Cannes , co do tego stopnia rozjuszyło irańskie władze, że wystosowały oficjalną notę protestacyjną. Film został w Cannes wyróżniony nagrodą dla najlepszej aktorki. Holy Spider " inspirowane jest historią Saeeda Hanaeiego. Był on seryjnym mordercą, który w 2001 i 2002 roku zabił 16 kobiet. Jego ofiarami były przede wszystkim pracownice seksualne. Po jego aresztowaniu niektórzy z religijnych przywódców usprawiedliwiali jego działania, a nawet chwalili go za walkę z moralnym zepsuciem.Dania ma na swoim koncie cztery Oscary. Ostatni z nich - za " Na rauszu " - został zdobyty przed rokiem.Kandydatem Hongkongu został film z 2018 roku " Feng zai qi shi ". Obraz jednak przeleżał ostatnie cztery lata na półkach ze względu na brak akceptacji ze strony chińskich cenzorów. Ostatecznie został pokazany w tym roku na festiwalu w Hongkongu.Film inspirowany jest historią pary skorumpowanych policjantów, którzy w latach 60. z powodzeniem łączyli role stróżów prawa i gangsterskich bossów.Hongkong uczestniczy w oscarowej rywalizacji od końca lat 50. Do tej pory wywalczył jednak wyłącznie trzy nominacje.Maroko nie jest oryginalne i jak wiele krajów w tym roku wysyła do Los Angeles film, którego premiera miała miejsce w tym roku na festiwalu w Cannes . " Turkusowa suknia " prezentowana była w sekcji Un certain regard.Film opowiada historię kobiety i jej ukrywającego swoją homoseksualną orientację męża, którzy prowadzą zakład specjalizujący się w szyciu tradycyjnych marokańskich kaftanów. Para zatrudnia młodego mężczyznę jako praktykanta. Turkusową suknię " wyreżyserowała Maryam Touzani , która już raz walczyła o Oscara. Było to trzy lata temu z filmem " Adam ". Maroko jednak do tej pory nie ma na swoim koncie oscarowej nominacji.Wietnam wystawił do Oscara film, który reklamowany był jako najkrwawsza wietnamska produkcja w historii - " 578: Phát đạn của kẻ điên ".Jest to historia mężczyzny, który prowadzi zwyczajne życie jako mąż, ojciec i kierowca ciężarówki. Kiedy jego ukochana córeczka zostaje zaatakowana przez psychopatę, bohater nie cofnie się przed niczym, by go wytropić i się zemścić. 578: Phát đạn của kẻ điên " jest 19 oscarowym kandydatem Wietnamu. Do tej pory tylko jeden z nich - " Zapach zielonej papai " - wywalczył nominację.