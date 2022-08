Oscary 2023: Nagrodzona w Cannes "Podejrzana" kandydatem Korei Południowej

Zwiastun filmu "Podejrzana"



OSCARY 2023: Zgłoszeni kandydaci



Korea Południowa jest trzecim krajem, który ma już swojego reprezentanta w walce o statuetkę Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Do Hollywood wysłana została " Podejrzana ".Film miał swoją premierę w Cannes , gdzie został entuzjastycznie przyjęty. Jego twórca, Chan-wook Park , otrzymał tam nagrodę dla najlepszego reżysera konkursu głównego. Obraz rozpocznie podbój Ameryki od specjalnych projekcji na festiwalu w Toronto. Podejrzana " jest historią policjanta prowadzącego śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci mężczyzny, który spadł z górskiego szczytu. W trakcie śledztwa zaczyna interesować się wdową, która jest zarazem główną podejrzaną w sprawie.Choć Park Chan-wook cieszy się na świecie wielkim uznaniem, " Podejrzana " jest jego pierwszym filmem wystawionym przez Koreę Południową do oscarowego wyścigu. Kraj ten ma na swoim koncie tylko jednego Oscara, zdobytego parę lat temu przez " Parasite ".Lista skrócona kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawierająca 15 tytułów zostanie ogłoszona 21 grudnia. Pięciu nominowanych poznamy 24 stycznia 2023 roku.Irlandia: " An Cailín Ciúin Korea Południowa: " Podejrzana Szwajcaria: " Kawałek nieba