Newsy Filmy Jim Carrey jako bohater kultowego horroru?
Jim Carrey jako bohater kultowego horroru?

Bloody Disgusting / autor: /
Jim Carrey jako bohater kultowego horroru?
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Niedawno pisaliśmy, że Jim Carrey prowadzi negocjacje w sprawie występu w aktorskiej wersji "Jetsonów" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Chuck Russell, twórca "Wojowników snów", czyli trzeciej odsłony cyklu "Koszmar z ulicy Wiązów", widzi go w roli innej kultowej postaci. 

Chuck Russell o nowym "Koszmarze z ulicy Wiązów"


Goszcząc w podcaście Development Hell, Russell podzielił się swoimi marzeniami o zrealizowaniu jeszcze jednej odsłony "Koszmaru z ulicy Wiązów". Optymizmem napawa go chęć powrotu do tego świata, którą jakiś czas temu zgłosiła Patricia Arquette – ekranowa Kristen Parker.

Patricia Arquette powiedziała, że chciałaby zrobić to jeszcze raz. Bardzo interesujące, bo wcześniej w ogóle o tym nie wspominała. Była niesamowita i zrobiła wspaniałą karierę – powiedział. 

Patricia Arquette i Robert Englund w "Koszmarze z ulicy Wiązów 3: Wojownikach snu"

Jako Freddy'ego Kruegera Russell najchętniej zobaczyłby oczywiście Roberta Englunda. Aktor zapowiedział jednak, że nie zamierza wracać do tej roli. Kto mógłby być jego godnym zastępcą? Reżyser ma odpowiedź: Jim Carrey, z którym miał okazję współpracować przy "Masce".

Moim zdaniem Jim jest w stanie zrobić wszystko, jeśli włoży w to serce – stwierdził. Ale żeby Jim się zgodził, musielibyśmy zrobić coś, co byłoby kolejnym kamieniem milowym w serii – trochę jak to, co Wes zrobił w swoim "Nowym koszmarze". Myślę, że Jim rozważyłby to tylko wtedy (a ja rozważyłbym zatrudnienie go), gdyby zaistniał nowy, śmiały kierunek dla "Ulicy Wiązów".

Najważniejsze role Jima Carreya


Jim Carrey to amerykański aktor i komik. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Głupi i głupszy", "Maska", "Ace Ventura: Psi detektyw" i "Ace Ventura: Zew natury', "Batman Forever", "Telemaniak", "Kłamca, kłamca", "Truman Show", "Człowiek z księżyca", "Ja, Irena i ja", "Grinch: świąt nie będzie", "Bruce Wszechmogący", "Zakochany bez pamięci", "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń" czy "Jestem na tak". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w filmach o przygodach szybkiego jak błyskawica jeża Sonica oraz serialu "Kidding". 

Zobacz zwiastun filmu "Koszmar z ulicy Wiązów: Wojownicy snów"


Film "Koszmar z ulicy Wiązów: Wojownicy snów" trafił na ekrany w 1987 roku. Poza Robertem Englundem i Patricią Arquette w filmie wystąpili m.in. Heather Langenkamp, John Saxon i Jennifer Rubin. Przypominamy zwiastun: 


