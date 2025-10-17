Warner Bros. Discovery nie będzie bojkotować Izraela

Koncern Warner Bros. Discovery odpowiedział na bojkot izraelskich instytucji filmowych, w jaki zaangażowały się hollywoodzkie gwiazdy. Firma wystosowała odpowiedź, w której sprzeciwia się protestowi, argumentując, że narusza on jej wewnętrzną politykę.
Warner Bros. Discovery nie oprotestuje izraelskich filmowców
W zeszłym miesiącu filmowcy z całego świata podpisali się pod deklaracją opublikowaną przez organizację Filmworkers for Palestine Getty Images © Anadolu
, odmawiając współpracy z izraelskimi firmami zaangażowanymi w ludobójstwo i apartheid wobec narodu palestyńskiego. Wśród gwiazd, które wsparły inicjatywę, znaleźli się m.in. Olivia Colman
, Emma Stone
, Mark Ruffalo
i Javier Bardem
. Konglomerat Warner Bros. Discovery nie zgadza się z tym protestem. Warner Bros. Discovery wspiera inkluzywne i pełne szacunku środowisko dla swoich pracowników, wspólników i innych zainteresowanych
, brzmi odpowiedź koncernu na bojkot. Nasza polityka zakazuje wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym dyskryminacji na tle rasy, religii czy kraju pochodzenia. Uważamy, że bojkot izraelskich instytucji filmowych narusza nasze zasady. Szanujemy prawo indywidualnych osób i grup do wyrażania swoich poglądów i orędowania w imieniu rozmaitych spraw. Ale będziemy kontynuować nasze biznesowe praktyki w zgodzie z naszą polityką i prawem
, czytamy w oświadczeniu Warner Bros. Discovery.
Warner Bros. Discovery to nie pierwszy podmiot, który reaguje na protest. W zeszłym miesiącu studio Paramount ogłosiło, że "nie zgadza się z próbą bojkotu izraelskich filmowców". Tymczasem szereg filmowców podpisał list sprzeciwiający się bojkotowi. Wśród jego sygnatariuszy znaleźli się m.in. Liev Schreiber
, Mayim Bialik
i Debra Messing
.
Zobacz zwiastun dokumentu "Nie chcemy innej ziemi"
Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów
statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobył film "Nie chcemy innej ziemi
", którego autorami są Palestyńczyk Basel Adra
i Izraelczyk Yuval Abraham
. Opowiada on o walce mieszkańców Masafer Jatty, wioski usytuowanej na Zachodnim Brzegu, z izraelskimi osadnikami. Przypominamy zwiastun: