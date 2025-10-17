Newsy Filmy Inne Warner Bros. Discovery nie będzie bojkotować Izraela
Koncern Warner Bros. Discovery odpowiedział na bojkot izraelskich instytucji filmowych, w jaki zaangażowały się hollywoodzkie gwiazdy. Firma wystosowała odpowiedź, w której sprzeciwia się protestowi, argumentując, że narusza on jej wewnętrzną politykę.

W zeszłym miesiącu filmowcy z całego świata podpisali się pod deklaracją opublikowaną przez organizację Filmworkers for Palestine, odmawiając współpracy z izraelskimi firmami zaangażowanymi w ludobójstwo i apartheid wobec narodu palestyńskiego. Wśród gwiazd, które wsparły inicjatywę, znaleźli się m.in. Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo i Javier Bardem. Konglomerat Warner Bros. Discovery nie zgadza się z tym protestem.
   
Warner Bros. Discovery wspiera inkluzywne i pełne szacunku środowisko dla swoich pracowników, wspólników i innych zainteresowanych, brzmi odpowiedź koncernu na bojkot.
    
Nasza polityka zakazuje wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym dyskryminacji na tle rasy, religii czy kraju pochodzenia. Uważamy, że bojkot izraelskich instytucji filmowych narusza nasze zasady. Szanujemy prawo indywidualnych osób i grup do wyrażania swoich poglądów i orędowania w imieniu rozmaitych spraw. Ale będziemy kontynuować nasze biznesowe praktyki w zgodzie z naszą polityką i prawem, czytamy w oświadczeniu Warner Bros. Discovery.

Warner Bros. Discovery to nie pierwszy podmiot, który reaguje na protest. W zeszłym miesiącu studio Paramount ogłosiło, że "nie zgadza się z próbą bojkotu izraelskich filmowców". Tymczasem szereg filmowców podpisał list sprzeciwiający się bojkotowi. Wśród jego sygnatariuszy znaleźli się m.in. Liev Schreiber, Mayim Bialik i Debra Messing.

