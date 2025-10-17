"Druga Furioza" obejrzana. Co teraz oglądać? Wybieramy filmy o kibolach

Na platformie Netflix możecie już ogląda film "Druga Furioza". Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium. Jeśli te klimaty Wam odpowiadają, to podpowiadamy, co jeszcze warto obejrzeć.
Film, którego reżyserką jest Lexi Alexander, dotarł do wielu polskich widzów. To zdecydowanie najpopularniejsza produkcja w tym zestawieniu – oceniona przez ponad 360 tysięcy użytkowników Filmwebu. Bohaterem historii zostaje Amerykanin Matt, który zostaje wyrzucony z uczelni i odwiedza siostrę mieszkającą w Londynie. Tam poznaje jej szwagra Pete’a, na co dzień uczącego wychowania fizycznego, a po godzinach zaangażowanego w grupę kiboli klubu West Ham United o nazwie "Green Street Elite". Chłopak zaczyna angażować się w walki po jej stronie. Nie wie jeszcze, jak uzależniający może być sport, i z jakim niebezpieczeństwem wiąże się dołączenie do bojówki. Z każdą kolejną bójką stawka rośnie, a wkrótce zaczyna być nią życie postronnych osób. W rolach głównych Elijah Wood, Charlie Hunnam i Claire Forlani.
Ekranizacja powieści Johna Kinga opowiada o kibolach skupionych wokół innego londyńskiego zespołu, Chelsea F.C. Główny bohater Tommy Johnson (Danny Dyer) z walki o honor The Blues uczynił sobie sposób na życie. W przerwach od rękoczynów podrywa dziewczyny i imprezuje. Tak jak jego poprzednicy sprzed lat – pokazani w nurcie brytyjskiego kina o nazwie kitchen sink – żyje z dnia na dzień, bez nadziei na lepszą przyszłość, wbrew wyobrażeniom starszych i ustatkowanych dorosłych. W głowie bohatera rodzi się jednak myśl o zerwaniu z dotychczasową egzystencją. Jednak świat kiboli nie pozwala o sobie zapomnieć. Historia portretująca Wielką Brytanię w pierwszych latach nowego tysiąclecia została wyprodukowana m.in. przez studio Rockstar Games, twórców serii gier "Grand Theft Auto".
Film stacji BBC przenosi się w czasie do lat 80., gdy na brytyjskich stadionach szalały wyjątkowo brutalne grupy chuliganów. Policja postanawia wysłać swoich funkcjonariuszy, aby pod przykrywką spróbowali zinfiltrować gangi i pomogli ująć najważniejszych ludzi. Ta trudna, wykluczająca praca nie pozwala na błędy. Niektórzy policjanci potrafią jednak wyjść z roli, gdy zajedzie taka potrzeba. Inni powoli pogrążają się w swoim zadaniu, powoli zacierając granicę między stróżem prawa a człowiekiem, którego przed chwilą mieli ująć. Choć film nie bazuje na rzeczywistych wydarzeniach i zwykle używa fikcyjnych nazw klubów, jego fabuła wydaje się portretować środowisko z dokumentalną precyzją. Produkcja ujęła widzów, którzy po czasie zaczęli doceniać jej walory. W 2016 powstała kontynuacja "ID2: Shadwell Army".
"The Firm" to stworzony na potrzeby telewizji BBC film, który został wyemitowany w 1989 roku jako część antologii "Screen Two". Fabuła została oparta o faktyczną grupę pseudokibiców West Hamu o nazwie Inter City Firm. Znany ze swoich późniejszych ról Gary Oldman wciela się w chuligana o pseudonimie Bex, który oprócz walki za swój klub ma też żonę i dziecko. Rozdarty między domem i stadionem chce rozwijać swoją organizację, aby ta mogła walczyć z największymi w Europie i na świecie. Aby osiągnąć ten cel, muszą pokonać swojego największego rywala, gang "The Buccaneers". W obsadzie m.in. Lesley Manville czy Phil Davis, który sześć lat po premierze "The Firm" został reżyserem opisanego wyżej filmu o kibolach "I.D.".
Trzy dekady po premierze "The Firm" Alana Clarke’a na ekrany trafił jego remake, "Firma". Choć obie produkcje mają bliźniaczą fabułę, nowsza wersja przyjmuje inny punkt widzenia. Nie opowiada bowiem z perspektywy lidera gangu Bexa, lecz Doma, pobocznej postaci w pierwszym filmie. Chłopak poznaje charyzmatycznego szefa grupy i zostaje wciągnięty w jej struktury, zmieniając się ze zwykłego kibica w kibola oddanego walce z innymi zespołami. Ponownie centralną osią filmu staje się nienawiść chuliganów z wrogich klubów Milwall F.C. i West Ham United. – wiekowa rywalizacja między zespołami przynosząca rzeczywiste ofiary i ludzkie tragedie. Za kamerą twórca "Football Factory" Nick Love.
Wśród polskich filmowców temat pseudokibiców jest podnoszony rzadziej niż w debacie publicznej. Film "Furioza" zmienił oblicze tego nośnego zagadnienia na kino sensacyjne wysokiej próby. Po latach historie trójki znajomych z dzieciństwa ponowie łączą się. Policjantka Dzika (Weronika Książkiewicz) werbuje do współpracy Dawida (Mateusz Banasiuk), lekarza, którego brat jest wysoko postawionym członkiem grupy pseudokibiców. Wejście do tego świata kosztuje wiele wysiłku, zwłaszcza gdy wokół niego ciągle węszy walczący o własne wpływy Golden (Mateusz Damięcki). Zrealizowana z rozmachem produkcja podbiła serca widzów z całego świata za sprawą międzynarodowej dystrybucji platformy Netflix. W przygotowaniu są dwie kontynuacje.
Koniec lat 70., północno-zachodnia Anglia. 19-letni Paul Carty stracił matkę i jako młody urzędnik żyje od wypłaty do wypłaty. Podczas wyjścia na mecz swojej ulubionej drużyny poznaje Elvisa. Chłopak należy do legendarnej grupy kiboli "The Pack". Jej członkowie mają własny kod ubioru, są osobną społecznością, której boi się każdy mieszkaniec okolicy. Paul dostaje szansę na dołączenie do ekipy i odnalezienie nowego celu w życiu, gdy rzeczywistość przestała oferować mu wyzwania. Film stanowi smutną diagnozę ówczesnych czasów w rytm muzyki z okresu. "Wyskok" jest oparte na bestsellerowej powieści Kevina Sampsona.
Ta propozycja na tej liście opowiada o kibolskich konfliktach na południu Włoch. Grupa z Neapolu "Apache" musi mierzyć się z rozłamem w jej szeregach. Przewodzący drużynie Sandro zostaje figurą ojca w oczach młodego kibica Angelo. Odpowiedzialność za chłopaka sprawia, że mężczyzna zadaje sobie pytanie o sens życia i przyszłość, jaką powinien pokazać podopiecznemu. Produkcja używa podłoża kibicowskiego jako pretekstu do opowiedzenia historii na temat dorastania, zmiany pokoleniowej i życiowym spełnieniu.
Produkcja pokazuje kiboli moskiewskiego Spartaka, ludzi w wolnym czasie żyjących według zasad grupy, a w zwykłe dni wzorowych obywateli. W świecie chuliganów podwójne życie jest czymś normalnym. Jednak nawet wobec osobistych problemów obowiązki fanatyka nie pozwalają odpocząć. Za zamkniętą rzeczywistość pełną przemocy zaczynają zabierać się służby porządkowe. Czy sprawdzone w boju relacje wygrają ze strachem, czy stery przejmie ta druga część życiorysu? Niegdysiejsi przyjaciele zaczynają podejrzewać, że w ich ekipie jest donosiciel.
Film jest biografią Cassa Pennanta, człowieka, który dzięki przemocy musiał wywalczyć sobie szacunek otoczenia. Jedyne niebiałe dziecko w okolicy było przedmiotem ciągłych ataków starszych i młodszych. Bohater uzależnia się od adrenaliny, a stając na czele grupy kiboli "Inter City Firm" prowadzi ją do sławy na cały kraj. W tle problemów z prawem pozostają osobiste dramaty bohatera, w tym wychowanie dzieci. Nawet gdy próbuje wyjść na prostą, stary świat przypomina o sobie. W nastoletniego Cassa wcielił się późniejszy laureat Oscara Daniel Kaluuya.