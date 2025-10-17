"Druga Furioza" obejrzana. Co teraz oglądać? Wybieramy filmy o kibolach

Ta propozycja na tej liście opowiada o kibolskich konfliktach na południu Włoch. Grupa z Neapolu "Apache" musi mierzyć się z rozłamem w jej szeregach. Przewodzący drużynie Sandro zostaje figurą ojca w oczach młodego kibica Angelo. Odpowiedzialność za chłopaka sprawia, że mężczyzna zadaje sobie pytanie o sens życia i przyszłość, jaką powinien pokazać podopiecznemu. Produkcja używa podłoża kibicowskiego jako pretekstu do opowiedzenia historii na temat dorastania, zmiany pokoleniowej i życiowym spełnieniu.