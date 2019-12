Oto gwiazda rebootu "Home Alone"

Getty Images © Paul Bruinooge



Jak informowaliśmy na stronach FIlmwebu, W Disneyu trwają prace nad, czyli rebootem słynnego. Właśnie poznaliśmy młodą gwiazdę obrazu. To znany zBohaterembędzie Max, a nie Kevin. Ma dziewięć lat, jest niezwykle aktywnym dzieckiem, które lubi psocić. Rezolutny i inteligentny, ma smykałkę do wnerwiania dorosłych. Zachowuje przy tym niewinność i dobroć serca, podobnie jak oryginalny Kevin. Przeciwnikami Maksa będzie w filmie małżeństwo, któremu chłopak coś zwinął.Parę małżonków zagrają Ellie Kemper ) i Rob Delaney ). Za kamerą stanie scenarzysta Dan Mazer . Fabułę opracowali Mikey Day Film nie trafi do kin. Powstaje bowiem z myślą o platformie Disney+.