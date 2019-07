Oto odchudzony Switch. Wersja Lite zadebiutuje już 20 września

Nintendo zapowiedziało dziś, że 20 września do sprzedaży trafi odchodzona wersja ich flagowej konsoli, nosząca nazwę Switch Lite. Dostępna będzie w trzech kolorach, a największą zmianą będzie całkowite wyrzucenie jakichkolwiek opcji podłączania do TV. W pudełko nie znajdziemy docka, ani kabla HDMI, wyjmowane Joy-Cony zastąpią wbudowane na stałe gałki i przyciski, a z tyłu konsolki zabraknie nóżki pozwalającej na postawienie jej na stole. Konsola będzie kompatybilna ze wszystkimi grami obsługującymi tryb przenośny (czyli większość), a jeśli będziemy mieli ochotę zagrać np: wto niezbędne będzie sparowanie z konsolą oddzielnie Joy-Conów. Poniżej możecie zobaczyć film prezentujący odchodzonego Switcha.Konsola trafi do sprzedaży 20 września, a jej sugerowana cena na rynku amerykańskim wynosi 199 USD (przed podatkami). 8 listopada pojawi się zaś limitowana edycja Pokemon, którą możecie zobaczyć poniżej.